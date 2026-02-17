Xabier Barreto, jugador del Horneo Alicante, incluido en el 7 ideal de la jornada en la Liga Asobal

Xabier Barreto ha sido incluido en el 7 ideal de la jornada 17 de la Liga Asobal. Los ocho goles del vasco ante Sanicentro Guadalajara han sido merecedores de ser considerado el mejor extremo izquierdo del fin de semana. Con él, ya son nueve las veces que un jugador del Horneo Alicante obtiene este reconocimiento durante esta temporada.

El de Irún fue clave en el arreón final del equipo que permitió a los de Roi Sánchez ganar en casa por 32-28. Su efectividad en ataque quedó demostrada por su perfecta ejecución en el tiro. Barreto disparó ocho veces, mandando el balón al fondo de la red en todas ellas. Esta elección se trata de su segunda aparición en el equipo ideal de la jornada. La última fue en la jornada 13, tras la derrota del Horneo en León.

Barreto junto a los otros seis componentes del equipo ideal de la jornada / Horneo Alicante

De las 17 jornadas que se han disputado hasta la fecha, nueve han visto a un jugador del Horneo Alicante dentro del “7 ideal”. Con esta, Barreto se une a Ander Torriko como el único en aparecer en múltiples ocasiones en el equipo de la jornada. El de Zumaia lo hizo en la segunda y cuarta jornada, siendo considerado el mejor central.

Además de ellos, Aarón Gutiérrez fue nombrado mejor lateral derecho en la tercera fecha. Dos jornadas después, se uniría a este selecto club James Parker. Como mejor pivote de la jornada ocho encontramos a Iván Montoya. Un encuentro después de la primera inclusión de Barreto, Javi Rodríguez tomó el relevo de mejor extremo izquierdo y la pasada jornada 16 vio a Javier Borragán como mejor lateral derecho de la competición.