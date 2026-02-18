Trail Running
El atleta oriolano Juanmi López logra una nueva hazaña al completar The Coastal Challenge
Es el primer atleta de la Comunidad Valenciana que ha completado la Triple Corona Hibrida de la Ultra Distancia
Antonio Zaragoza
El joven atleta oriolano Juan Miguel López Cartagena acaba de coronar una nueva hazaña deportiva en su larga y brillante carrera en la que va realizando pruebas cada vez más difíciles y arriesgadas como la que ha hecho recientemente en Costa Rica, The Coastal Challenge, una de las más extremas y desafiantes del mundo de Trail Running.
Allí ha tenido que correr desde Quepos hasta Bahía de Drake en un recorrido de 250 km, a través de densas selvas y junglas tropicales hasta las playas más remotas y la cordillera Talamanca. En dicha prueba, que se realizó entre el 7 y el 14 de febrero, tuvo que completar seis etapas con un total de 13.000 metros positivos de desnivel acumulado en un terreno extremadamente variado con una alta dificultad que incluía senderos muy técnicos de selva, cruces de río (algunos de ellos con cocodrilos para los que se requería botes), arrecifes, caminos de lastre, playas y fauna muy peligrosa.
Triple corona
A su regreso pudimos felicitar personalmente a Juanmi López, que ahora mismo se ha convertido en el primer atleta de la Comunidad Valenciana que ha completado la combinación específica de retos bajo el concepto de la Triple Corona Hibrida de la Ultra Distancia en las siguientes categorías:
- Agua: Cruce del Estrecho de Gibraltar.
- Desierto: Legendary Maratón Des Sables y
- Jungla: The Coastal Challenge.
Además de la hazaña, es un orgullo poder decir que Juan Miguel López Cartagena es el primer atleta oriolano en conseguir la conquista de los Tres Infiernos de Ultra Distancia, algo al alcance de muy pocos elegidos en todo el mundo, y Juanmi ha sido uno de ellos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La base reguladora es una de las cantidades más importantes que determina el importe de nuestra pensión
- Las residencias de estudiantes de Elche se rearman frente a los pisos con servicios como entrenador personal
- Oportunidad única en el Casco Antiguo de Alicante: piso a la venta por 210.000 euros
- Alemania busca conductores profesionales: formación y empleo con plazo abierto hasta el 22 de febrero
- Beto, tras el Hércules-Antequera: «La segunda parte que hemos hecho nos desacredita como equipo»