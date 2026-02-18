El Básquet San Gabriel crece a ritmo de récord

El baloncesto femenino alicantino se encuentra en un momento dulce. El sénior femenino del Club Básquet San Gabriel, que compite bajo la denominación Astel Logistic BSG, se acaba de proclamar campeón de la Copa Sénior Femenino Autonómico organizada por la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. Es un título que confirma la progresión deportiva del club y que da el ascenso virtual a la categoría nacional. El conjunto alicantino, entrenado por Juan Vicente Abad, firmó una actuación sobresaliente en la competición copera, alzando el trofeo en una temporada que aún no ha concluido. Con la liga regular entrando en su segunda vuelta, el equipo mantiene intacto el objetivo de finalizar entre las cuatro primeras clasificadas, una posición que le permitiría acceder a la 1ª División Nacional Femenina. Además del prestigio deportivo, el triunfo en la Copa otorga al club un derecho preferencial de ascenso, un factor clave para planificar con mayor margen la próxima campaña.

El presidente del club, Andrés Guirao, valoró el logro con satisfacción y mirada de futuro: “Es una alegría enorme por el trabajo que las jugadoras vienen realizando desde el inicio de la temporada. Esta Copa nos concede un derecho preferencial de ascenso que nos permitirá disponer de más tiempo para sumar apoyos y preparar la próxima temporada incluso mejor de lo previsto”.

Guirao quiso subrayar también el impacto que este éxito tiene en la estructura formativa de la entidad: “Como presidente, me emociona pensar en lo que van a disfrutar nuestras más de 120 jugadoras de todas las categorías compartiendo experiencias con el equipo sénior. Son acciones que refuerzan el sentimiento de familia BSG, crean identidad deportiva en las niñas y dinamizan de forma saludable nuestro barrio y nuestra ciudad. Ese es, sin duda, nuestro mayor triunfo: ganamos en la cancha, pero ganamos aún más en la vida”.

"En los próximos meses habrá acciones de apoyo para seguir haciendo crecer este proyecto de baloncesto base" Andrés Guirao — Presidente del Club Básquet San Gabriel

Impulso al baloncesto base

El dirigente agradeció asimismo el respaldo institucional recibido tras la consecución del título y confió en que se traduzca en apoyos concretos en los próximos meses para seguir impulsando el proyecto de baloncesto base. Más allá del trofeo, el éxito tiene un profundo valor formativo. En la plantilla actual militan jugadoras formadas íntegramente en la cantera del club desde categoría benjamín, un reflejo del modelo de trabajo que ha permitido al Club Básquet San Gabriel consolidarse como una de las entidades deportivas de referencia en Alicante.

Con más de 300 jugadores y jugadoras en sus equipos masculinos y femeninos, el club es actualmente el segundo de la ciudad en número de licencias federativas. El salto a categoría nacional supondría, además, el acceso a mejores instalaciones, un paso coherente con su crecimiento deportivo y estructural.

La Copa Autonómica no pone fin a la temporada; la impulsa. El Astel Logistic BSG afronta ahora la segunda vuelta con ambición y la oportunidad real de convertir un gran año en una campaña histórica para el baloncesto femenino alicantino.

Falta de instalaciones

El mérito del Básquet San Gabriel es mucho al tener que lidiar con la falta de instalaciones municipales como ocurre con buena parte de los clubes de la ciudad. Los equipos tienen que recurrir a colegios e institutos para poder llevar a cabo sus entrenamientos al disponer únicamente del pabellón de Babel. Además, parte de las instalaciones del Samaranch permanecen cerradas por los efectos del viento, complicando aún más la situación. Pese a ello, la cantera sigue creciendo y solo el Lucentum tienen más licencias federativas. Con el ascenso virtual a Primera Nacional, las jugadoras de las base tienen un espejo donde mirarse. Esfuerzo y buena gestión dan sus frutos en San Gabriel, un barrio que reivindica el deporte.