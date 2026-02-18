Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diego Lillo gana la inédita final entre hermanos de tenis de mesa

El alicantino se proclama campeón de España absoluto tras vencer a Alberto

Diego, tras ganar el campeonato de España

César Hernández

César Hernández

Nunca nadie nacido en la Comunidad Valenciana había alcanzado una final de campeonato de España absoluto individual de tenis de mesa. Tampoco nunca dos hermanos la habían alcanzado al mismo tiempo. Y los hermanos Lillo, Diego y Alberto, han conseguido ambas cosas juntos. Juntos, al igual que se iniciaron en el tenis de mesa a través de la Escuela Municipal del Ayuntamiento de Alicante y como se han formado en el Club Alicante Tenis Mesa desde su infancia, siguiendo la filosofía de un club que forma jugadores desde la cantera para llevarlos a lo más alto.

Mientras Alberto Lillo se plantó en la final de forma impecable, sin ceder ni un solo set ante ninguno de sus rivales, Diego Lillo tuvo un camino más sufrido para alcanzar la final, disputando varios partidos ajustados ante rivales de prestigio. En la final, Diego necesitó hasta nueve bolas de partido para hacerse con el título en una emocionante final que ya es historia del tenis de mesa alicantino.

Los hermanos se abrazan tras el partido

Además, cabe destacar que Diego Lillo, formando pareja junto al madrileño Rafael de las Heras, se ha hecho también con el título de dobles masculino, siendo el único deportista nacional con dos oros en estos Campeonatos de España Absolutos que se disputan en Tarragona.

Y, sin tiempo para el descanso, también ha arrancado en la misma sede la Copa del Rey, en la que el Alicante Tenis Mesa tratará de dar la sorpresa con tres jugadores formados en la cantera, pero que seguro podrán en aprietos a equipos con grandes fichajes.

