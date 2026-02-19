Alicante acoge el campus de fútbol del Barça que dirige Sergi Barjuán

Alicante acogerá desde el lunes 6 y hasta el viernes 10 de julio, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Antonio Valls y el estadio de atletismo Joaquín Villar, el campus de verano del Futbol Club Barcelona -Barça Academy Camps Alicante-, que dirige Sergi Barjuán, ex-lateral izquierdo del Barça y 56 veces internacional con la selección española. Podrán inscribirse niños y niñas en edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, como se ha explicado este jueves en la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Alicante.

El concejal de Deportes, Manuel Villar, ha explicado que “es de valorar que la organización se haya decantado por Alicante para celebrar este campus después de haber sopesado las distintas opciones que tenía en la Comunidad Valenciana”. Para el también vicealcalde de Alicante, “este campus, que nace con una clara intención de consolidar su continuidad, nace con la imagen de marca de un club que es referencia mundial en el trabajo de cantera".

Una semana intensa

Sergi Barjuan, director de las academias del Futbol Club Barcelona de todo el mundo, ha asegurado que “se trata de optimizar el rendimiento de los niños y niñas que asistan. Toda una manera de ver el fútbol trabajando, además, en valores como el respeto, trabajo en equipo y humildad". Ha finalizando señalando que "será una semana intensa en la que los alumnos aprenderán a gestionar emociones pero, sobre todo, pasándolo bien".

Iván Iglesias, exjugador del Barça y director técnico del campus de Alicante, ha calificado el campus como "una oportunidad inmejorable de desarrollo humano y deportivo. El intenso aprendizaje, de unas tres sesiones diarias, viene avalado por una metodología contrastada que conlleva una mejora de la técnica. Nacho López, preparador físico de deportistas de élite, ha incidido en que "lo que se busca en este campus es el desarrollo integral de los participantes, independientemente de los éxitos deportivos posteriores".

Los horarios

El campus comenzará a las 09:00 horas del lunes 6 de julio con la inauguración y presentación del cuerpo técnico del campus, compuesto por cinco entrenadores del Barça. El horario, exceptuando el primer día cuando antes de la inauguración oficial se entregará la equipación completa a los participantes, será de 9 a 16 horas. Eso sí, tres días de la semana finalizará una hora más tarde porque después de la comida se impartirán una serie de charlas formativas tácticas y técnicas por parte de los técnicos del Barça. Siempre se contará con la presencia de un médico y un fisio en el conjunto de las sesiones. Ana Rodríguez, la secretaria de organización y protocolo, será quien coordine la comunicación con los padres y madres de los inscritos.

La Masía

Una de las peculiaridades del campus del F. C. Barcelona es que siempre se selecciona a un niño o niña para, por si le interesa, formar parte de La Masía, la cantera del equipo catalán, para continuar con su formación. Al acto de clausura acudirá Iván Iglesias, ex-futbolista del Barça, quien llegó a formar parte del Dream Team, liderado por el mítico Johan Cruyff.

El número máximo de participantes es de 140. Si se completara ese cupo, el campus se prolongaría una semana más con otros 140 inscritos.

El precio de la inscripción es de 510 euros para toda la semana. Incluye la equipación oficial del Futbol Club Barcelona -camiseta, pantalón, medias, mochila- y los desayunos y almuerzos de los seis días.