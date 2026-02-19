El HLA Alicante comienza a sanar su “walkerdependencia”

2026 no pudo empezar de peor manera para el HLA Alicante. Año nuevo, finalizaba la jornada 14 y los de Rubén Perelló se colocaban a dos puntos del liderato tras su victoria ante el Cartagena. Con las uvas ya compradas, recibían la repentina noticia de la marcha de su mejor jugador, Jordan Walker. Desde entonces, una racha de cinco derrotas dejó un enero en blanco y acabó con cualquier aspiración al ascenso directo.

Difícil brillar sin tu estrella

El problema tiene un nombre propio, Jordan Walker. El estadounidense salió del equipo rumbo a China de manera repentina el 30 de diciembre. Con él se iba la tercera mayor anotación de la liga y el HLA tardó poco en notarlo. Una derrota clara derrota contra Menorca, próximo rival de los alicantinos, comenzaba la racha. Tras los insulares llegaron Coruña, Obradoiro, Palencia y Ourense, todos con el mismo final.

Poco duró el tiempo de adaptación de Polanco en lo que era su reencuentro con Perelló. En su segundo partido con el equipo metió 36 puntos contra el líder, pero ni eso fue suficiente. Parecía que la marcha de Walker dejaba al equipo maldito. Sin el aporte del estadounidense, la victoria se convertía, entonces, en una quimera para los alicantinos.

Con esta dinámica llegaba el club a la semana de San Valentín a la espera de dos partidos en tan solo siete días. Nadie sabe si fue obra del propio Cupido, pero los disparos comenzaron a entrar y el equipo volvía a enamorar con su juego. Frente a Melilla, las formas no fueron bonitas, lejos estuvieron de serlo, pero el marcador sí. El equipo se llevaba la victoria tras más de un mes y revivía al HLA ganador que cerca estaba de convertirse en un mito popular.

Chico nuevo en la oficina

Hubo que esperar la llegada de otro hombre para que la bola comenzara a fluir. Sander Hollanders era su nombre. El neerlandés se reservó contra Melilla, debutando contra Fuenlabrada y vaya si fue notable el cambio. Hasta el arreón final de los locales, el equipo dominó el parqué con una facilidad que hacía tiempo que no se veía. Mike Torres y Eddy Polanco se disfrazaron de Stephen Curry y Klay Thompson, y no para celebrar el carnaval. Ante esto, el chico nuevo no se quedó atrás y les igualó en triples para cerrar la victoria alicantina.

Aun con todo, hay que ser cautos. El equipo está lejos de ser perfecto. El rebote, su gran debe, sigue sin solucionarse. Desde la derrota en Santiago de Compostela, hace un mes, que los alicantinos no gana en las segundas oportunidades. Esto no es más que el resultado de dos pésimos síntomas: mala puntería y poco dominio de la pintura. Lo peor de esto es que esta cuestión viene de lejos. Solo hay seis equipos en la liga que promedian menos rebotes por partido que el HLA esta temporada.

En general, los jugadores parecen olvidar lo que han demostrado saber hacer una vez cruzan la línea de tres. Sumado a la cuestión del rebote, los de Perelló son décimos en el tiro de dos con un 51,8 %. Por muchos es sabida la calidad de Kevin Larsen en esta zona, pero solo en el poste poco puede hacer. El danés necesita volver a ver a su lado la mejor versión de nombres como Deng Geu, que mostró, a principio de año, ser capaz de promediar dobles dígitos mientras desmantelaba las ofensivas rivales.

Con la mirada puesta en Europa

No sé como de creyente es Rubén Perelló, pero lo que está claro es que, una vez finalizado el partido ante Hestia Menorca, el técnico mallorquín rezará día y noche para que Larsen y Hollanders vuelvan de una pieza tras el parón FIBA. Ambos se marchan con sus selecciones para enfrentar a Georgia y Austria respectivamente el 27 de febrero. De volver con problemas, el equipo se quedaría sin presencia cerca del aro ni la sorpresa que puede aportar el factor desconocido.

Atrás ya queda el equipo liderado por Jordan Walker, tanto que el HLA ya empieza a dar destellos sin él. Sin embargo, aún es pronto para darles el alta. Habrá que esperar hasta final de mes para saber si el problema ha sido completamente erradicado y el conjunto entrenado por Perelló es realmente un equipo o siempre fueron nada más que una suma de individuos.