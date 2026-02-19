Elche
La segunda edición de la Ultrahélike reúne este sábado a 2.000 corredores
La prueba arrancará desde la Plaza de Baix a las 8:00 horas con la modalidad 100K y a las 10:00 horas con la de 50K, con meta en el Paseo de la Estación
Elche acoge este sábado la segunda edición de la Ultrahélike, una de las pruebas de larga distancias más exigentes y singulares del calendario deportivo local, que reunirá a 2.000 participantes entre las modalidades de 100 y 50 kilómetros.
La salida tendrá lugar en la Plaza de Baix, a las 8:00 horas para los 100 kilómetros y a las 10:00 horas para los 50 kilómetros, mientras que la meta estará ubicada en el Paseo de la Estación. El pistoletazo de salida lo dará Juanfran Torres, exfutbolista del Atlético de Madrid y de la selección española.
El concejal de Deportes, José Antonio Román ha señalado que si hay una prueba potente en el calendario deportivo local es la Ultrahélike, que es más que una carrera”. Román ha destacado que el recorrido atraviesa todo el término municipal, desde las playas hasta la montaña, poniendo en valor enclaves medioambientales de referencia y uniendo las áreas de Deportes y Medio Ambiente. Además, ha subrayado que la prueba se enmarca en la Capital Mediterránea del Deporte 2026 y estrenará el himno presentado esta semana.
Más de 400 voluntarios
El edil también ha querido agradecer la implicación de los más de 400 voluntarios que participarán y ha apuntado que “son tanto o más importantes que los corredores, imprescindibles para que todo funcione. Esta prueba transmite el carácter ilicitano, es muy competitiva y muy dura”. Asimismo, ha resaltado el componente solidario, ya que este año se destinarán 5.000 euros al proyecto Promociona de la Fundación Secretariado Gitano de Elche para favorecer la continuidad educativa de menores.
Por su parte, el comisario principal jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, ha explicado que esta segunda edición supone la consolidación de la carrera dentro de un marco especial como es la capitalidad mediterránea. “Es una prueba diferente, organizada por un cuerpo policial, que busca compartir valores como el respeto al medioambiente, el cuidado de la salud y el cariño por nuestra tierra”. Zaragoza ha asegurado que el objetivo es situar la Ultrahélike entre las pruebas de referencia a nivel nacional e impulsar su proyección internacional.
24 horas de tiempo
El intendente de la Policía Local, Senén Ródenas, ha mostrado su satisfacción por la respuesta de los corredores ya que los 500 dorsales de la 50K se agotaron en pocos minutos y los 1.500 de la 100K en poco más de un mes y medio. Los participantes dispondrán de 24 horas para completar la distancia larga y 12 horas para la media. La prueba contará con 400 voluntarios y 50 agentes que regularán el tráfico en puntos conflictivos.
Entre las novedades de esta edición destacan las balizas personalizadas para mejorar la señalización, modificaciones en el recorrido urbano de salida y un completo plan nutricional diseñado por una especialista, con 12 avituallamientos que incluirán opciones como caldo con pelotas, paella gigante, dátiles o zumo de granada. Además, esta edición incorpora otras novedades como premios en metálico para los podios de la modalidad 100K tanto en categoría general como local.
En cuanto a la participación, en la prueba de 100K el 80% son hombres y el 20% mujeres, mientras que en la de 50K la participación femenina alcanza el 38%, frente al 62% de hombres.
