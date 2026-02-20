Alicante se prepara para acoger la 30ª edición de su Media Maratón

Alicante acogerá el próximo domingo 22 de febrero la trigésima edición de la Media Maratón Internacional y 10 kilómetros. La carrera dará comienzo a las 9:30 horas desde el Muelle de Levante, junto al Museo Ocean Race, donde también se situará la línea de meta. La prueba ha batido su récord de participación con 7.200 inscritos entre todas las categorías.

La competición, organizada por el Club Atlético Montemar con el apoyo de Grupo Meridiano y Aguas de Alicante, compartirá ruta para ambas competencias durante los primeros diez kilómetros. Una vez abandonado el muelle, los corredores pondrán rumbo hacia Serra Grossa, la cual rodearán por completo para acabar volviendo por la avenida de Villajoyosa.

Tras recorrer la Explanada de España, las carreras se dividirán. La de menor distancia, regresará sobre sus pasos para terminar en el muelle, mientras que la media maratón callejeará por los lugares más emblemáticos del centro alicantino. Su camino continuará por la Plaza Séneca, desde donde se dirigirán, en paralelo a la explanada, hacia el Ayuntamiento de Alicante. Una vez allí, el recorrido les traerá de vuelta hacia la Avenida del Dr. Gadea para después dirigirse hacia el Teatro Principal. Tras rodear este, los participantes encarrilarán su camino hacia la Plaza de los Luceros por la calle del Médico Pascual Pérez. Desde allí, pondrán rumbo hacia la Plaza de Toros con vuelta por Calderón de la Barca. Tras pasar frente al Mercado Central, Diputación y la Estación de tren, el itinerario dirigirá a los corredores por última vez hacia Luceros, desde donde partirán por la avenida de Maissonave hacia Pianista Gonzalo Soriano.

De regreso hacia la meta, los participantes encararán la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell y la de Eusebio Sempere para llegar hasta la Sala de Exposiciones de la Lonja. Con el mar de su lado, el recorrido continuará hacia la Avenida de Loring. Allí, en el Muelle 12 del Puerto, la meta esperará a ser cruzada por los miles de inscritos en la carrera.

Ambas carreras se desarrollarán de manera simultánea. Los dorsales pueden recogerse en la plaza del Puerto de Alicante durante el sábado, de diez de la mañana a ocho de la tarde, y el mismo domingo hasta media hora antes del inicio. La prueba se caracteriza por su bajo desnivel, el cual apenas supera los 50 metros positivos durante la primera mitad.