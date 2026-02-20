Ciclismo
Ayuso empieza su ciclo en el Lidl de amarillo en el Algarve
El alicantino lidera la prueba portuguesa, su estreno en 2026 con su nuevo equipo, tras las tres primeras etapas
El ciclista de Xàbia Juan Ayuso (Lidl-Trek) reforzó este viernes su liderato en la Vuelta al Algarve al terminar la tercera etapa de la prueba de esta región del sur de Portugal en segundo lugar, por detrás del italiano Filippo Ganna.
Ganna, del INEOS Grenadiers, superó al ciclista de Jávea por cinco segundos y terminó la contrarreloj de 19,5 kilómetros en la ciudad de Vilamoura con un tiempo de 21 minutos y 53 segundos.
El segundo puesto permitió a Ayuso (Lidl-Trek), que llegó a la etapa como líder, pero con el mismo tiempo que Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), distanciarse del francés, que fue cuarto en la jornada, por lo que ahora es líder con una ventaja de siete segundos.
Esta es la primera carrera de Ayuso con el nuevo maillot del Lidl-Trek alemán, después de la polémica creada entre su antiguo equipo, el UAE de Tadej Pogacar, y él en plena Vuelta a España, en la que ganó dos etapas y en la que se conoció la rescisión de contrato entre ambas partes.
Buena crono del benidormense Álvarez
Uno de sus compatriotas y compañeros de equipo, el benidormense Héctor Álvarez, también terminó esta tercera etapa entre los diez primeros, en octava posición. Álvarez es 17º en la general, a 2 minutos y 42 segundos de Ayuso.
Fue un día menos positivo para uno de los favoritos a la victoria en la 'Algarvia' y el tercero en la general, el portugués João Almeida (UAE Team Emirates), que quedó en décimo lugar y aumentó su desventaja respecto al líder a 44 segundos.
Mientras, el colombiano Daniel Felipe Martínez, corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe y ganador de la prueba portuguesa en 2023, no logró entrar en el top diez con su 11º puesto, pero se mantiene sexto en la clasificación general.
La 52ª Vuelta al Algarve celebrará este sábado su penúltima etapa, con un recorrido de 175,1 kilómetros entre las ciudades de Albufeira y Lagos.
