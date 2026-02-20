La alicantina Fiamma Benítez, convocada por la selección absoluta

La alicantina Fiamma Benítez ha sido convocada por la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, para los primeros encuentros de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027, citas en las que la Roja se medirá con Islandia, en Castellón, y con Ucrania, en Turquía.

La centrocampista de Dénia, capital en el Atlético de Madrid, ya entró en la última lista de convocadas para la final de la Liga de Naciones en la que España revalidó el título. El combinado nacional jugará en la capital de La Plana el martes 3 de marzo contra el conjunto nórdico, a las 19 horas, y cuatro días después, el sábado 7 de marzo, a las 18:00 h (horario peninsular) contra la selección ucraniana en Antalya debido al conflicto bélico provocado por la invasión de Rusia de parte del país.

Puro talento

Fiamma debutó con la absoluta el 11 de noviembre de 2022, justamente contra Argentina, la tierra de sus padres, en un partido en el que también debutaron otras figuras como Salma Paralluelo, Enith Salón, que vuelve a la convocatoria, o María Méndez, y anotó su primer gol el 16 de febrero de 2023 contra Jamaica.

La alicantina, que se quedó a un paso de estar entre las elegidas que finalmente disputaron (y ganaron) el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, cuenta con un gran palmarés en categorías inferiores en el que figuran dos campeonatos de Europa sub-19 (2022 y 2023) y un Campeonato del Mundo sub-20 (2022).

La jugadora de Denia Fiamma Benítez, festeja un gol con el Atlético de Madrid. / ATM

Como jugadora, ahora disputando la Champions League con el Atlético de Madrid, es un dechado de polivalencia. Puede actuar en todas las posiciones de ataque: bien como interior, media punta, pegada a banda e incluso en la delantera. Es una jugadora creativa con una excelente relación con la pelota a la que no le quema el balón en los momentos trascendentes, buenos o malos, para los intereses de su equipo. Además, atesora la capacidad bien pagada de encontrar ese último pase que da goles sin renunciar por ello a buscar la portería en primera persona.

Novedades en la convocatoria

La guardameta Misa Rodríguez, una gran cantidad de nuevas caras jóvenes y las ausencias de veteranas como Irene Paredes y Jenni Hermoso, son las grandes novedades en la lista de 25 convocadas para este inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil.

Misa Rodriguez, del Real Madrid, vuelve a la selección española de fútbol. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

La portera madridista no iba convocada con la actual campeona del mundo desde los pasados Juegos Olímpicos de París de 2024 y entra en una posición en la que causa baja la guardameta titular Cata Coll (FC Barcelona), por lesión, y donde también retorna la valenciana Enith Salon (del Servette), que ya formó parte de la selección campeona del mundo en 2023.

Jenni Hermoso se queda fuera de los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2027. / Cabalar / EFE

Esta vez se caen de la lista la capitana Irene Paredes, Jenni Hermoso, Esther González o Cristina Martín-Prieto. Sus ausencias se contrarrestan con la aparición de nuevas jóvenes como las defensas Martina Fernández (Everton), Aiara Aguirrezabala (Real Sociedad) y Sandra Villafañe (Madrid CFF) o la delantera Ornella Vignola (Everton).

Lista de convocadas de Sonia Bermúdez

► Porteras: Adriana Nanclares (Athletic Club), Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salón (Servette/SUI).

► Defensas: Ona Batlle (Barcelona), Olga Carmona (PSG/FRA), María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández (London City/ING), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Martina Fernández (Everton/ING), Lucía Corrales (London City/ING), Laia Codina (Arsenal/ING), Sandra Villafañe (Madrid CFF).

La seleccionadora nacional de fútbol, Sonia Bermúdez. / EFE

► Centrocampistas: Alexia Putellas (Barcelona), Vicky López (Barcelona), Clara Serrajordi (Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Patri Guijarro (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal/ING).

► Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Eva Navarro (Real Madrid), Claudia Pina (Barcelona), Edna Imade (Bayern Múnich/ALE), Salma Paralluelo (Barcelona), Ornella Vignola (Everton/ING), Inma Gabarro (Everton/ING).