El HLA Alicante recibe al Hestia Menorca en busca de la revancha

El HLA Alicante recibe este sábado (19 horas) al Hestia Menorca en el Pabellón Pedro Ferrándiz buscando su tercera victoria consecutiva. Los insulares vienen enrachados, ganando siete de sus últimos ocho encuentros, uno de ellos contra el propio HLA. En la clasificación se colocan octavos con un balance de 11-8.

Previo al encuentro, Rubén Perelló ha remarcado la importancia de este: “Espero un partido muy duro ante un equipo que, junto a Coruña y Obradoiro, tiene la mejor racha de la liga”. El entrenador mallorquín no dudó en elogiar a sus próximos rivales. “Son un equipo con un roster excepcional y un entrenador que conoce muy bien la categoría”, añadió.

Sentimiento de revancha

En el partido de ida, hace mes y medio, los insulares se impusieron por 81-68 gracias a los 27 puntos de Spencer Littleson. El estadounidense promedia 16,4 puntos por partido con un peligroso 40% de acierto desde la línea de tres. Junto a él, Fernando Zubriggen lidera la creación de juego del Menorca con 12,6 puntos y 4,5 asistencias, siendo incluso calificado por Perelló como el “MVP de la competición por delante de Kevin Larsen”. Respecto al encuentro previo, el técnico mallorquín admitió: “Nos lo demostraron hace mes y medio cuando apenas tuvimos opciones de competir”.

Para lograr imponerse en esta ocasión, Perelló afirma que “vamos a tener que sacar nuestra mejor versión para poder competir”. El encuentro se trata del último antes del parón de selecciones, del que serán partícipes Larsen y Hollanders. Por ello, el entrenador espera “poder irnos a las ventanas con la tercera victoria consecutiva”.

Los alicantinos encadenan dos victorias tras una mala racha de resultados, por ello el técnico considera que una victoria en el próximo partido será “fundamental”. Con respecto a las victorias, Perelló añade: “La primera piedra de toque fue Fuenlabrada. Dominamos el tipo de partido que nos interesaba. Es verdad que con 15 puntos de ventaja lograron ponerse tres arriba, pero volvimos a conectar y sacamos un partido muy importante. Contra Menorca será básicamente lo mismo. Son un equipo con opciones de estar entre los cinco mejores que está compitiendo a un grandísimo nivel”.

Baile de nombres para la recta final

El mallorquín también tuvo tiempo para hacer balance de su plantilla. “Estamos en proceso de crecer muchísimo porque hemos sufrido muchos cambios y nos han afectado. Me gustaría que los 12 que empezaron fueran los 12 que terminaran, pero las circunstancias son estas”, declaró Perelló sobre los movimientos del equipo. Acerca de las llegadas, el entrenador valora cómo se ha recompuesto tras la salida de Jordan Walker: “(Polanco y Hollanders) son completamente diferentes a Jordan. Su conexión con Larsen era muy determinante y nos apoyaba a ser el mejor equipo en muchos aspectos. Eddy (Polanco) es el que más se podría parecer, pero físicamente no está en su mejor momento. Es un jugador con mayor capacidad a campo abierto gracias a su uno contra uno”. Sobre Hollanders, Perelló afirma que aporta otro estilo a la vez que valora su debut: “Es un jugador de amenaza exterior. El otro día jugó más minutos de lo que me esperaba. No solo es que anotara, es que físicamente estaba dando lo que queríamos”.

En cuanto a futuros movimientos, el entrenador confirmó que Tucker Richardson se encuentra en conversaciones para continuar su vínculo con el equipo, por lo que no estará el próximo partido, mientras que dejó en el aire el futuro de Sergio Llorente, que termina contrato la próxima semana. Al mismo tiempo, Perelló dejó la puerta abierta a una posible incorporación: “Es algo que llevamos buscando durante un tiempo. Ha habido algún que otro jugador que nos podría haber encajado, pero por algún motivo o por otro no hemos podido avanzar. Me gustaría tener cuanto antes al jugador que consideramos que nos puede aportar lo que Jordan hizo en su momento y que el equipo necesita”.