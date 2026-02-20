Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala ImportantesJavier MollDudas Les NausCortes de tráfico en AlicanteCancelación conciertosBritánico muerto BenidormMatan gata embarazada
instagramlinkedin

HLA Alicante

HLA Alicante y Tucker Richardson separan sus caminos

El jugador estadounidense llega a un acuerdo con el club alicantino para rescindir su contrato

Tucker Richardson salta para impedir la anotación del pívot de Gipuzkoa Korsantia.

Tucker Richardson salta para impedir la anotación del pívot de Gipuzkoa Korsantia. / Gipuzkoa Basket

Víctor Pérez

Víctor Pérez

En un breve comunicado publicado en redes sociales, el HLA Alicante ha hecho oficial la marcha de Tucker Richardson tras acordar la rescisión de su contrato. En él, el club le agradece al escolta “su profesionalidad, entrega y compromiso durante el tiempo que ha defendido nuestros colores”.

En la rueda de prensa previa al próximo partido de los lucentinos, Rubén Perelló afirmó que el HLA se encontraba en negociaciones con el jugador, pero desconocía el contenido de estas. El jugador se marcha tras una temporada en el equipo donde ha disputado apenas 17 partidos. El estadounidense ya fue baja frente a Fuenlabrada debido a su posible marcha, ahora confirmada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents