HLA Alicante
HLA Alicante y Tucker Richardson separan sus caminos
El jugador estadounidense llega a un acuerdo con el club alicantino para rescindir su contrato
En un breve comunicado publicado en redes sociales, el HLA Alicante ha hecho oficial la marcha de Tucker Richardson tras acordar la rescisión de su contrato. En él, el club le agradece al escolta “su profesionalidad, entrega y compromiso durante el tiempo que ha defendido nuestros colores”.
En la rueda de prensa previa al próximo partido de los lucentinos, Rubén Perelló afirmó que el HLA se encontraba en negociaciones con el jugador, pero desconocía el contenido de estas. El jugador se marcha tras una temporada en el equipo donde ha disputado apenas 17 partidos. El estadounidense ya fue baja frente a Fuenlabrada debido a su posible marcha, ahora confirmada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Sisi visitó el Huerto del Cura de Elche vestida de amarillo para celebrar que se salvó de un naufragio
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales