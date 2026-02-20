HLA Alicante y Tucker Richardson separan sus caminos

En un breve comunicado publicado en redes sociales, el HLA Alicante ha hecho oficial la marcha de Tucker Richardson tras acordar la rescisión de su contrato. En él, el club le agradece al escolta “su profesionalidad, entrega y compromiso durante el tiempo que ha defendido nuestros colores”.

En la rueda de prensa previa al próximo partido de los lucentinos, Rubén Perelló afirmó que el HLA se encontraba en negociaciones con el jugador, pero desconocía el contenido de estas. El jugador se marcha tras una temporada en el equipo donde ha disputado apenas 17 partidos. El estadounidense ya fue baja frente a Fuenlabrada debido a su posible marcha, ahora confirmada.