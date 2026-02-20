Liga Asobal
El Horneo Alicante busca dar otro paso hacia la permanencia en Torrelavega
Roi Sánchez: "Creo que somos capaces de competir con cualquiera"
El Horneo Alicante visita este sábado la pista del Bathco Torrelavega (16:30 horas) con la intención de sumar para acercarse un poco más al objetivo de la permanencia.
El equipo de Roi Sánchez mantiene una cómoda renta de cinco puntos sobre el descenso, pero quiere aprovechar las dudas del conjunto cántabro, que solo ha ganado dos de los cinco últimos partidos, para dar un nuevo salto hacia el objetivo. A pesar de visitar una de las pistas más exigentes de la competición, el conjunto alicantino ya demostró que es capaz de competir en cualquier escenario, como en Granollers o Huesca.
El Horneo mantiene para este compromiso la baja de Aarón Gutiérrez, ausencia indefinida por problemas personales. Varios jugadores llegan tocados tras sufrir golpes y pequeñas lesiones, pero en principio podrán estar.
Roi Sánchez elogió la calidad de la plantilla del Bathco Torrelavega, del que destacó la capacidad para anotar de casi todos sus jugadores de primera línea y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones defensivas. "Creo que somos capaces de competir con cualquiera y vamos con la intención de ponerles en dificultades y de puntuar", comentó el preparador gallego.
Para Jose Oliver, jugador del Horneo BM Alicante, se trata de un partido “muy bonito e importante”. “Torrelavega es un equipo regular con las cosas muy claras, pero nosotros venimos entrenando muy bien y vamos ahí a hacer un buen partido y conseguir los 2 puntos”, confiesa el jugador del Horneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- Sisi visitó el Huerto del Cura de Elche vestida de amarillo para celebrar que se salvó de un naufragio
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales