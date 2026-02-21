El HLA Alicante recibe una cura de humildad contra Menorca

En cancha no hubo más que un equipo. El HLA Alicante pierde contra el Menorca por 58-76 antes de la ventana FIBA de selecciones. Los 21 puntos de Spencer Littleson destrozan a los lucentinos en un partido dominado desde el inicio por los visitantes.

La derrota supone un paso atrás para el equipo de Rubén Perelló tras encadenar dos victorias consecutivas. Pese a que en la clasificación sigan igualados, el Pedro Ferrándiz presenció un recital insular en el que, pudo ser, el último partido de Sergio Llorente con los alicantinos.

Un monólogo digno de Shakespeare

Los lucentinos solo estuvieron por delante una vez, tras meter la primera canasta. Desde ahí, Menorca dominó el primer cuarto para acabar los primeros diez minutos con una ventaja de 15 puntos. Tras esto, el HLA planteó un intercambio de canastas, pero claro, el daño ya estaba hecho. El equipo comenzaba a anotar con regularidad, pero también lo hacían los menorquines.

Las indicaciones de Perelló volvieron a hacer efecto. A la vuelta del descanso, mantuvo un equipo pequeño, como al inicio, al que añadió a Kevin Larsen. El danés se marcha con su selección dejando un partido de 19 puntos y 9 rebotes que no sirvieron para mucho. En la segunda mitad, el equipo comenzó a plantar cara y no perdió ninguno de los últimos dos cuartos. Para entonces, la diferencia superaba ya los 20 puntos.

En el tramo final, el equipo se dejó llevar. Pese a reducir la diferencia a solo doce puntos con un minuto por jugar, el reloj evidenciaba que la distancia ya era insalvable.

Ficha técnica HLA Alicante (10+14+18+16): Mike Torres (4), Polanco (7), Hollanders (7), Mendicote (11), Tamba (0) – quinteto titular - , Aris (10), Mwema (0), Coulibaly (0), Kevin Larsen (19), Jordá (0), Deng Geu (0) y Llorente (0). Hestia Menorca (25+20+15+16): Galette (4), Wembi (0), Sola (5), Littleson (21), Zurbriggen (15) – quinteto titular - , Vicedo (5), Cone (2), Schott (6), Jaume Lobo (0), Pol Molins (0), McFadden (16) y Arteaga (2). Árbitros: Carlos García León, Mikel Cañigueral Novella y Alejandro Benavente Parra. Expulsaron a Schott por acumulación de faltas. Marcador por cuartos:1 10-25 | 2 24-45 | 3 42-60 | 4 58-76 Pabellón: Pabellón Pedro Ferrándiz

Tiempo para reflexionar

Perelló tendrá ahora dos semanas para recomponer al equipo antes de enfrentarse al líder, Leyma Coruña. Solo Kevin Larsen y Hollanders marcharán con sus selecciones en el parón, por lo que podrá calibrar los “automatismos” que echaba en falta en la previa. Como ya venían acostumbrando, el equipo volvió a perder en el rebote, principalmente en parcela defensiva.