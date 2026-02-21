Al Horneo Alicante se le escapa un punto desde los 7 metros

El Horneo Alicante cayó derrotado en su visita al Bathco Torrelavega (29-28), en un duelo igualado en el que Xabi Barreto tuvo la opción de empatar en la última jugada, en un lanzamiento de 7 metros detenido por el portero brasileño Leo Tercariol, que se vistió de héroe del conjunto local.

El partido arrancó con mucha igualdad gracias, en gran parte, a los guardametas de ambos conjuntos. Sin embargo, a partir del minuto 9, el conjunto local pareció coger el timón del partido y empezó a tener más efectividad, lo que le dio para coger tres goles de ventaja. Tras ese arreón del Torrelavega, el partido se calmó y los de Jacobo Cuétara fueron capaces de mantener la ventaja gracias a un gran trabajo defensivo.

A falta de algo menos de cinco minutos para finalizar la primera mitad, el Horneo Alicante consiguió recortar distancias en el electrónico, poniéndose a tan solo un tanto de diferencia (11-10), pero un gol de Isidoro Martínez y otro de Ángel Fernández llevaron al cuadro cántabro a marcharse dos por delante al descanso (13-11).

En el primer minuto de la segunda parte, dos errores defensivos del equipo de Roi Sánchez hicieron que el conjunto local se pusiera cuatro goles por encima. El Torrelavega parecía haber encarrilado el partido en apenas minutos, algo que no gustó nada al técnico visitante, el cual solicitó un tiempo muerto para tratar de reajustar a sus jugadores con el objetivo de volver al partido.

Igualdad hasta el final

La charla de Roi Sánchez pareció surtir efecto entre sus jugadores y, pese a seguir por debajo en el marcador, la predisposición era otra e incluso consiguió bajar la renta que tenía hasta el momento el Torrelavega (22-19). El Horneo seguía su trayectoria ascendente y, como al final de la primera mitad, a falta de menos de diez minutos, se volvió a meter en el encuentro poniéndose tan solo un gol. Aun así, el conjunto visitante seguía a lo suyo y, a falta de seis minutos para finalizar el encuentro, un gol de Borja Méndez hizo que Horneo empatara el encuentro (26-26).

Dos tantos consecutivos del equipo naranja hizo al Vicente Trueba enloquecer y al equipo local coger algo de aire para afrontar los últimos minutos del encuentro con algo de superioridad en el electrónico (29-27). Cuétara solicitó un nuevo tiempo muerto para ajustar tácticamente a su equipo de cara al minuto y medio restante, aunque Roi Sánchez hizo lo propio para tratar de desarbolar la defensa local. En el último ataque, tras la expulsión de Isidoro Martínez, Barreto tuvo en su brazo derecho el empate en un penalti, aunque su disparo se estrelló en el cuerpo del guardameta Leo Tercariol.