La Ultrahélike sigue creciendo

La segunda edición de un evento sirve como confirmación de lo que apuntaba su nacimiento, de cara a un futuro asentamiento a lo largo de los años. Así ocurrió con la Ultrahélike, disputada a lo largo de este sábado en distancias de 100 y 50 kilómetros, una prueba que sigue creciendo para consolidarse en el calendario deportivo de la zona como un referente para los deportistas, especialmente para aquellos amantes de las distancias y esfuerzos exigentes.

En esta ocasión, además, acompañó el buen tiempo, en una jornada ideal para superar el reto personal, superior a las ocho horas en el caso de la distancia más larga, y completar el recorrido con punto de partida en la Plaza de Baix y línea de meta en el Paseo de la Estación. Pocos metros de distancia, en línea recta, convertidos en una odisea gracias a la organización de la Ultrahélike.

Así ha sido la segunda edición de la Ultrahélike en Elche / Matías Segarra

Con un recorrido que permite conocer todo el entorno municipal de Elche, desde las playas hasta la montaña, y poniendo en valor enclaves medioambientales de referencia, la prueba ha servido también para dar empaque y fortalecer la designación de la ciudad de las palmeras como Capital Mediterránea del Deporte 2026, en un éxito de organización, que corría a cargo de la Policía Local, con el apoyo de más 400 voluntarios y 50 agentes que regularon el tráfico en los puntos más conflictivos del recorrido.

Los deportistas disponían de 24 horas para completar el recorrido de 100 kilómetros, en el que el más rápido fue Francisco Mariano Martínez, que completó la centena en un tiempo de 8 horas, 21 minutos y 23 segundos. Segundo fue Francisco Javier Jiménez, a casi un cuarto de hora de diferencia, mientras que el tercer escalón del podio lo ocupó Mario Martínez, también claramente por debajo de las 9 horas. En la prueba «corta», los 50 kilómetros, se impusieron Carlos Miguel Gallego (4 horas, 10 minutos y 12 segundos) y Lucía Gonzálvez (4 horas, 32 minutos y 23 segundos).