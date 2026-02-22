Jornada de resistencia y goleadas en la provincia

Muchos goles y resultados positivos para los equipos de la provincia de Segunda RFEF este fin de semana. Elche Ilicitano y Orihuela se dieron un festín a costa de Socuéllamos (2-5) y Navalcarnero (4-0) para coger confianza, mientras que el Intercity aguantó en inferioridad numérica y ganó su partido ante el Fuenlabrada. El Alcoyano, por su parte, no sumó los tres puntos, aunque rascó uno en el Johan Cruyff.

Empate en Can Barça

El Alcoyano arañó un empate del Johan Cruyff ante un Barcelona B que pudo sacar más premio, si bien topó con un Alcoyano férreo y que tras golpear primero, resistió para salvar un punto. La sequía anotadora por la que transitaba el Alcoyano la trituró Javi Soler al cuarto de hora. En la segunda parte, un autogol de salida de Raúl González concedió al filial blaugrana el empate, resultado que se iba manteniendo durante el encuentro pese al empuje de los locales.

Madrugón y resistencia

El Intercity salvó los muebles merced a un arranque letal y sobrevivió al quedarse con nueve jugadores. La salida fue idílica cuando Cristian Herrera, a los dos minutos, y Rodri Ríos, a los ocho, ponían el 2-0. A renglón seguido, Pol Roigé dejaba en inferioridad a los de casa, que aguantaron bien antes del descanso. En la segunda mitad, orden local y empuje madrileño, con los problemas creciendo con la expulsión de Marc Martínez. Con nueve y pese al gol de Raúl Pescador en el añadido, el Intercity se quedó con los puntos en su poder.

Goleada franjiverde

El Ilicitano barrió al colista Socuéllamos. En la primera parte Juan Piera firmó un doblete y Piri anotó el tercero, dando vida Carmelo a los manchegos. La segunda mitad arrancó con otro gol local, apretando el resultado, si bien el filial volvió a dar un arreón a renglón seguido, cerrando la manita con el quinto, obra de Guido Fernández, y saliendo del descenso.

El Orihuela arrolla

El Orihuela goleó en casa al Navalcarnero en un partido sentenciado en la segunda mitad. Un gol de Roberto Torres fue determinante para llegar al descanso con buenas sensaciones y ventaja local. Tras el descanso, el Navalcarnero puso voluntad, si bien Pipa y Solano en apenas cinco minutos pusieron el 3-0. Camilo, en el añadido, apuntilló el triunfo local.