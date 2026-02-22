Llegar y besar el santo: Ayuso gana en su estreno con el Lidl-Trek

El alicantino Juan Ayuso, del equipo Lidl-Trek, ganó este domingo la 52ª Vuelta al Algarve y, además, concluyó la carrera de esta región del sur de Portugal y fronteriza con Andalucía con la victoria en la última etapa.

Ayuso, de 23 años, se enfundó el maillot amarillo en la segunda jornada y lo mantuvo hasta el final de la prueba, en la que sucede como ganador al danés Jonas Vingegaard. El ciclista de Xàbia comienza de la mejor manera su etapa en el equipo alemán Lidl-Trek, con el que debutó en el Algarve, tras cinco años en el UAE Team Emirates.

"Estoy muy contento de haber conseguido esta victoria, es la primera carrera con mi nuevo equipo y haberlo logrado de esta manera, cuando los rivales lo pusieron muy difícil y nos apretaron todo el día y que el equipo haya respondido como lo ha hecho, estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo y de dar esta victoria a mis compañeros", afirmó Ayuso tras su triunfo.

La guinda del pastel del domingo para Juan Ayuso fue la victoria en la etapa, un recorrido montañoso de 148,4 kilómetros entre la capital de la región, Faro, y la subida al Alto do Malhão, en la ciudad de Loulé, que completó en 3 horas, 20 minutos y 20 segundos. En total, terminó con 15:14:12, una ventaja de 13 segundos sobre el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).

Sin embargo, Seixas se lleva el maillot blanco, el de la juventud, categoría en la que se situó por delante del colombiano Juan Martínez (Team Picnic PostNL) y del benidormense Héctor Álvarez (Lidl-Trek), que realizó una notable carrera, terminando en 17ª posición de la general y con un octavo puesto el día contrarreloj, a sus 19 años.

En tercera posición de la clasificación general quedó otro de los favoritos, el portugués João Almeida, excompañero de Ayuso en el UAE Team Emirates, a 59 segundos del alicantino.

París-Niza, siguiente cita

Mientras, el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) volvió a mostrarse muy a gusto en las carreteras del Algarve, donde ganó en 2023, y terminó octavo en la jornada y sexto en la general. Quien también tuvo una actuación contundente fue Tomás Contte, argentino del Aviludo-Louletano-Loulé, que se impuso en la montaña desde la primera etapa y se llevó el maillot azul. A nivel de equipos, la 52ª Volta ao Algarve fue ganada por el británico INEOS Grenadiers, mientras que Lidl-Trek y Decathlon CMA CGM Team quedaron en segundo y tercer lugar del podio.

Noticias relacionadas

Juan Ayuso, líder de la Vuelta al Algarve / Lidl-Trek

La próxima cita en el calendario ciclista que tiene programada Juan Ayuso es la París-Niza, una de las más importantes en este inicio de temporada World Tour, que dará inicio el próximo 8 de marzo y se disputará hasta el día 15 del mismo mes.