La Media Maratón de Alicante enamora: "Es una ciudad perfecta para este tipo de eventos"

A lo largo de la mañana del domingo, miles de corredores llegaron a Alicante para competir en la trigésima edición de la Media Maratón en la ciudad. El objetivo de muchos era claro. "Acabar. Sin duda quiero acabar la carrera y disfrutarla", pronosticaba un participante minutos antes de salir.

Hasta media hora antes del evento, los organizadores continuaban otorgando dorsales. Aun así, los deportistas se han mostrado muy contentos: “La organización ha estado muy bien, pero siempre hay margen de mejora”, declaraba otra atleta. Y es que la salida ha concentrado el único problema que los participantes notaron. “Ha sido un poco estrecha. Éramos mucha gente para un carril tan pequeño y se ha formado un pequeño embotellamiento”, criticaba una corredora. “Hemos pasado mucho calor, la carrera igual debería haber empezado un poco antes”, añadía.

¿Has corrido la Media Maratón de Alicante? Búscate en nuestras fotos /

En lo que todos coincidieron es en los beneficios que aporta la prueba a la ciudad. “Este tipo de eventos le dan mucha visibilidad a Alicante a la vez que ayudan a la economía y al turismo”, explicaba un corredor. “Es una ciudad perfecta porque da para que gente como yo venga a pasar un gran día mientras vive una experiencia deportiva nueva”, subrayó otro participante.

Valoración de la carrera

Una vez transcurridos los 21 kilómetros, es momento de valorar su actuación. “Ha sido dura. Los primeros tres kilómetros hacia arriba han sido muy fuertes, pero lo que te quita la carrera luego te lo devuelve. A partir de entonces ya es todo llano”, declaró un atleta instantes después de cruzar la meta. Otro participante difirió con este: “No es una carrera muy dura, pero puedes pagar caro en la primera parte. Luego, si se te da bien bajar, es muy entretenida e incluso corta”.

Un participante con la camiseta del Hércules / Áxel Álvarez

Los corredores estuvieron de acuerdo en que no será su última participación en la carrera, en parte, gracias a un mismo factor. “La ciudad no llega a ser excesivamente cara. En Valencia, por ejemplo, las habitaciones están super caras”, denunció un participante. Una segunda causa en la que muchos coinciden ha sido el apoyo ciudadano. “Alicante tiene buen clima, pero sobre todo tiene buena gente. Había mucha animación por todo el recorrido. Sobre todo por el centro no había ningún hueco sin personas animando. Eso, como corredor, se agradece mucho, especialmente en la última parte”, alabó un participante después de la prueba.

Barcala da la salida y muestra orgullo por la organización del evento El alcalde de Alicante, Luis Barcala, estuvo en la salida de la Media Maratón de Alicante este domingo, siendo el encargado de dar la salida a los más de 7.000 corredores que tomaron parte de la prueba. El primer edil de la capital provincial mostró el orgullo por una cita ya ineludible en el calendario deportivo de la zona: "Esta carrea ratifica la apuesta municipal por el turismo deportivo, como lo demuestran los atletas de 55 países que han participado y la nacionalidad de los vencedores".

Datos de la carrera

De cara a próximas ediciones, los atletas predicen que el evento puede ir a más. “El año que viene puede llegar a tener hasta 8.000 apuntados. Antes de venir, vimos los resultados de la última edición y este año ha habido mucho más nivel. Eso es porque la carrera gustó y, pues claro, viene más gente y la calidad sube”, vaticinó un deportista.

Noticias relacionadas

El 65% de los 7.250 inscritos han sido hombres y el 35%, mujeres. Este segundo porcentaje ha experimentado un crecimiento del 8% sobre 2025 cuando se situó en el 27% de féminas. Más de tres mil han sido extranjeros provenientes de 55 países, lo que equivale al 45%. Prioritariamente han llegado desde Gran Bretaña, distintos países nórdicos, Francia, Italia, Alemania, Centroeuropa e Irlanda. En el caso de los españoles el porcentaje se ha situado en el 55% y han llegado de 48 de las 52 provincias. Una de las novedades en cuanto a los participantes ha sido la presencia de ‘boinas verdes’ del Mando de Operaciones Especiales de Alicante (MOE). Estos, en grupo y portando un banderín, han llegado a la meta del 10K, con un tiempo de 1'09''.