Becker y O'Dea vuelan en una Media Maratón de Alicante de récords

Tocaban las 9:30 del 22 de febrero y la carrera comenzaba. La Media Maratón de Alicante salió del Muelle de Levante arrancando así su trigésima edición. La prueba recorrió los lugares más emblemáticos del centro alicantino.

La participación fue masiva. El evento, organizado por el Club Atlético Montemar, reunió a más de 7.200 corredores. Esta cifra supone un récord de inscritos en la prueba. Los organizadores afirmaron que más de la mitad de los corredores venían de fuera de Alicante.

¿Has corrido la Media Maratón de Alicante? Búscate en nuestras fotos /

En el Muelle 12 del puerto de Alicante, alguna cara familiar se hizo presente. Luis Barcala, alcalde de Alicante, fue el encargado de dar el ‘bocinazo’ de salida de la carrera. Así daba comienzo tanto la Media Maratón como la carrera de 10 kilómetros.

Los ganadores y ganadoras

30 minutos y 45 segundos después, en solitario, llegaba el ucraniano Yegor Martynenko ganador de la prueba corta. Su perseguidor, el torrevejense Andrés Macías cruzaba la meta un minuto después. Allí, en el mismo lugar donde inició la carrera, Barcala se encargó de sujetar la línea de meta junto a José Pedro García, presidente del Club Atlético Montemar.

Los participantes arribaban a la meta mientras los corredores de la media se hacían esperar. 1:03:51 rezaba el reloj al paso del alemán Jan Lukas Becker, primer clasificado de la carrera principal. Su contraparte femenina se demoró un poco más. La británica Eden O’Dea acabó con un tiempo de una hora, 16 minutos y cuatro segundos. Los dos registros, tanto de Becker como de O'Dea suponen nuevos récords masculino y femenino de la prueba.

Noticias relacionadas

Luis Barcala, alcalde de Alicante, aplaude a un corredor recién llegado a meta / Áxel Álvarez

Durante toda la mañana, los corredores continuaron llegando mientras, por las calles, con multitud de alicantinos alentándoles durante los 21 kilómetros de carrera, consolidando a la Media Maratón como un referente entre las pruebas atléticas de la zona.