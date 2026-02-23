Alicante acogerá la cuarta edición de la solidaria Carrera de la Mujer

El próximo domingo 8 de marzo a las 9:30 horas, la playa de San Juan será anfitriona de la cuarta edición de la Carrera de la Mujer. La prueba tiene un carácter solidario y destinará su beneficio íntegro a la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama (APAMM).

La carrera partirá desde el parque Sergio Malgares donde, tras superar un recorrido de cuatro kilómetros y medio a través del Pau-5, también se encontrará la meta. Allí, las tres primeras mujeres en finalizar recibirán su correspondiente premio. La edición pasada, el evento tuvo más de un millar de corredores, siendo mujeres un 96% de los participantes.

Esta prueba es una iniciativa de las concejalías de Deportes y Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante, avalada por Prosolia Energy y la empresa de gestión deportiva, Run-Run. Begoña León, concejala de Bienestar Social, ha explicado que “esta es una prueba revestida de un notable carácter social. Cada paso de los corredores o andarines simbolizará la lucha de las mujeres afectadas por el cáncer de mama". Ha invitado a participar "para celebrar la vida de cada una de ellas”. Manuel Villar, teniente de alcalde y edil de Deportes, ha subrayado que "se pretende, con la excusa de hacer deporte, involucrarse con una causa solidaria. Esto hace que se ponga en valor los beneficios de la actividad física no competitiva".

Por su parte, el representante de Prosolia España, Antonio Ramón, ha explicado: “Esto es mucho más que una prueba deportiva. Supone visibilizar la fuerza de nuestra sociedad y generar un impacto real en la vida de las personas. Nos emociona cada año ver como familias enteras se unen en torno a una causa común, que combina deporte, solidaridad y compromiso social. Somos una empresa que impulsa un futuro más sostenible, pero que también pretende contribuir a una sociedad más justa e igualitaria”.

La carrera se podrá realizar, como han explicado los organizadores, corriendo o caminando de manera individual. A su vez, esta podrá realizarse mediante grupos de parentesco. Los dorsales se podrán recoger en El Corte Inglés de la avenida de Maisonnave durante el sábado siete y el mismo domingo ocho de marzo en que se celebra la prueba.