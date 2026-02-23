El Atticgo Elche anuncia el fichaje de Savina Bergara

El Atticgo BM Elche ha anunciado esta tarde, a través de un comunicado en la web del club, la incorporación de Savina Bergara para la próxima temporada. La jugadora uruguaya de 20 años llegará a la primera plantilla del equipo franjiverde tras cinco años en el Valladolid.

Bergara ha desarrollado toda su carrera deportiva en la ciudad vallisoletana. Allí combinó sus años de formación entre el Caja Rural Aula Valladolid y el CB Hand Vall Valladolid. Con este último logró un tercer puesto en el campeonato de España en categoría infantil. La pivote ha sido internacional con la selección uruguaya en categorías inferiores, llegando a disputar competiciones como el Mundial sub-18 en 2022 o el Panamericano en edad junior.

En unas declaraciones al gabinete de prensa de su nuevo club, Bergara ha dicho: “He apostado por el CBM Elche porque tiene un proyecto muy bonito, tentador y desafiante. Es un club que siempre saca lo mejor de cada jugadora a nivel personal y deportivo”. La uruguaya añade que tratará de “aportar todo lo que pueda para conseguir los objetivos que nos fijemos”. La jugadora califica su llegada al Esperanza Lag como un “reto personal” que afronta “con ilusión, y, sobre todo, con muchas ganas de trabajar”.

La llegada de Bergara se suma a las renovaciones para la próxima temporada de Nicole Morales y Paola Bernabé, anunciadas por el club hace poco menos de un mes. Con tiempo de maniobra, la entidad franjiverde consolida su proyecto de cara al curso 26/27.