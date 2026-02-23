Atticgo Elche y Elda Prestigio, cara y cruz en la liga Guerreras

Jornada dispar para los dos representantes de la provincia en la liga Guerreras Iberdrola, máxima categoría nacional del balonmano femenino. El Atticgo Elche se reencontró con la victoria tras cuatro jornadas sin saborearla, al derrotar al Conservas Orbe Zendal BM Porriño (22-18), mientras que el Elda Prestigio cayó en su visita al Grafometal Sporting La Rioja (21-16).

Regreso a la victoria tras cuatro jornadas sin sumar del Atticgo Elche, imponiéndose por 22-18 al Conservas Orbe Zendal BM Porriño en el Esperanza Lag. El encuentro tuvo alternativas y momentos complicados, especialmente cuando las gallegas lograron igualar el marcador tras el descanso.

La reacción llegó desde la portería. Nicole Morales firmó una actuación determinante bajo palos, liderando un parcial que permitió recuperar el control y ampliar la renta hasta los seis goles. Carmen Figueiredo, con siete tantos, fue la mejor de las locales.

Derrota del Elda Prestigio

Derrota en Logroño (21-16) del Elda Prestigio en un encuentro que volvió a mostrar dos versiones muy distintas del equipo alicantino. Tras una primera parte equilibrada, en la que el conjunto eldense compitió de tú a tú y se marchó al descanso con un 10-10 que dejaba todo abierto, el partido cambió por completo tras la reanudación.

Solo seis goles en los últimos treinta minutos condenaron a las de Bea Escribano ante un rival directo en la lucha por evitar la zona baja. Pese al buen tono defensivo por momentos, la falta de acierto terminó marcando la diferencia en el Palacio de los Deportes de Logroño.

Tras la jornada 20 de competición, el Atticgo Elche es séptimo en la tabla con 20 puntos, mientras que el Elda Prestigio es décimo con 16 puntos.