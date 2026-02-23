Taekwondo
El Furyo conquista 13 medallas en los Autonómico clasificatorios para el Nacional
EL club alicantino logra el segundo puesto por equipos en categoría cadete y junior y reafirma su crecimiento como referente del taekwondo autonómico
El Club Deportivo Furyo protagonizó una brillante actuación en los Campeonatos Autonómicos de Taekwondo, pruebas oficiales clasificatorias para el Campeonato de España, al conquistar un total de 13 medallas. Los deportistas alicantinos firmaron seis oros, cinco platas y dos bronces, además de sumar 33 victorias en los combates disputados, reflejo del alto nivel competitivo mostrado durante toda la jornada. Sin lugar a dudas un logro que confirma el excelente momento deportivo de la entidad y el sólido trabajo que viene desarrollando en su cantera.
Los campeonatos autonómicos forman parte del ranking oficial clasificatorio para los próximos Campeonatos de España CESA, organizados bajo el amparo del Consejo Superior de Deportes (CSD), que se celebrarán el 28 de febrero en categoría cadete y el 1 de marzo en categoría junior en San Vicente del Raspeig. FURYO acudirá a la cita nacional con una amplia representación y la ambición de seguir compitiendo al máximo nivel.
Desde el club se quiso poner en valor el compromiso y la dedicación del equipo técnico, encabezado por Víctor Jesús Hurtado y Jesús Castellanos, así como la implicación de los coach colaboradores Fares Mokrani y Pablo Iborra, cuyo trabajo diario ha sido clave para alcanzar estos resultados.
El Club Deportivo Furyo afronta ahora los Campeonatos de España con ilusión y ambición, respaldado por los resultados obtenidos y con el objetivo de seguir consolidando su trayectoria en la formación y el desarrollo competitivo de jóvenes taekwondistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
- Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante
- Arde un coche en la A-70 en Alicante
- Así será el corte de tráfico durante un mes de un tramo de la calle Ramón Gallud de Torrevieja por las obras de Agamed
- La plantilla del Elche se mentaliza: 'Caer al descenso puede ser un punto de inflexión
- Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas
- La afición dice basta tras el Athletic-Elche: 'Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes
- La Pedrera: el singular embalse de las tres aguas de la provincia de Alicante