El Furyo conquista 13 medallas en los Autonómico clasificatorios para el Nacional

El Club Deportivo Furyo protagonizó una brillante actuación en los Campeonatos Autonómicos de Taekwondo, pruebas oficiales clasificatorias para el Campeonato de España, al conquistar un total de 13 medallas. Los deportistas alicantinos firmaron seis oros, cinco platas y dos bronces, además de sumar 33 victorias en los combates disputados, reflejo del alto nivel competitivo mostrado durante toda la jornada. Sin lugar a dudas un logro que confirma el excelente momento deportivo de la entidad y el sólido trabajo que viene desarrollando en su cantera.

Los campeonatos autonómicos forman parte del ranking oficial clasificatorio para los próximos Campeonatos de España CESA, organizados bajo el amparo del Consejo Superior de Deportes (CSD), que se celebrarán el 28 de febrero en categoría cadete y el 1 de marzo en categoría junior en San Vicente del Raspeig. FURYO acudirá a la cita nacional con una amplia representación y la ambición de seguir compitiendo al máximo nivel.

Desde el club se quiso poner en valor el compromiso y la dedicación del equipo técnico, encabezado por Víctor Jesús Hurtado y Jesús Castellanos, así como la implicación de los coach colaboradores Fares Mokrani y Pablo Iborra, cuyo trabajo diario ha sido clave para alcanzar estos resultados.

El Club Deportivo Furyo afronta ahora los Campeonatos de España con ilusión y ambición, respaldado por los resultados obtenidos y con el objetivo de seguir consolidando su trayectoria en la formación y el desarrollo competitivo de jóvenes taekwondistas.