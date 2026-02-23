Rugby
El Huesitos La Vila abrirá la segunda fase en casa ante Cisneros
El conjunto vilero se encuentro en el grupo con los equipos que lucharán por el título de la División de Honor
El Huesitos La Vila abrirá la segunda fase de la División de Honor de rugby ante el Complutense Cisneros el 8 de marzo y la finalizará el 19 de abril frente al Liceo Francés, según el calendario aprobado este lunes. Esta fase reúne a los seis primeros clasificados de la temporada regular en una liguilla a un solo partido en la que se suman los puntos obtenidos en la primera parte del campeonato. A estos seis equipos se unirán los dos primeros del grupo por la permanencia para formar los ocho conjuntos que disputarán las eliminatorias directas por el título.
El debut tendrá como rival al equipo que dejó a Huesitos La Vila hace dos semanas sin la opción de disputar la final de la Copa del Rey. En la segunda jornada, el conjunto vilero visitará al VRAC Entrepinares (15 de marzo), para recibir en El Pantano en la tercera fecha al Alcobendas (22 de marzo). En la penúltima jornada, Huesitos La Vila visitará al Recoletas Burgos (12 de abril), líder de la primera fase, y cerrará la liguilla ante el Liceo, el mismo rival frente al que finalizó la primera parte del curso, aunque entonces a domicilio. La posición final en la clasificación será determinante para acceder a una eliminatoria más asequible en los cuartos de final.
