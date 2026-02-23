El MOE participa en la 30ª Edición de la Meridiano Media Maratón y 10k Aguas de Alicante
Once "boinas verdes" asistieron a la prueba deportiva, que este año ha batido récord de participación con más de 7.200 corredores
"Boinas verdes" del Mando de Operaciones Especiales (MOE) han participado este fin de semana en la 30ª Edición de la Meridiano Media Maratón Internacional y 10k Aguas de Alicante, una prueba, organizada por el Club Atlético Montemar, que ha batido su récord de participación este año, con más de 7.200 corredores nacionales e internacionales.
El Mando de Operaciones Especiales participó en las modalidades Media Maratón y 10 Km con equipos de tres y ocho corredores, respectivamente.
Según informa el MOE, personal de la Unidad Logística y un participante del Grupo de Cuartel General hicieron gala de su "excelente preparación física y su firme espíritu de compañerismo, simbolizando la unión entre la disciplina militar y los valores del deporte".
A lo largo del recorrido, los miembros esta unidad portaron el banderín de la Compañía de Mantenimiento del MOE, de la que proceden la mayoría de integrantes de sendos equipos.
La exitosa participación del MOE reafirmó su "estrecha vinculación con la sociedad y comunidad alicantina" y constituye un ejemplo y un motivo de orgullo para todos los componentes del Mando de Operaciones Especiales.
