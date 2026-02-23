Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prestianni, suspendido provisionalmente por la UEFA tras el incidente con Vinicius

Prestianni y Vinicius.

Prestianni y Vinicius. / EFE

El argentino Prestianni ha sido suspendido provisionalmente por la UEFA tras el incidente con Vinicius en el partido del Real Madrid contra el Benfica en Lisboa. El brasileño le acusó de proferirle insultos racistas y los jugadores blancos amenazaron incluso con abandonar el terreno de juego.

