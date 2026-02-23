El Supremo anula el artículo del estatuto del Barça que prohibía ceder los abonos

El Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo de la Asamblea General Ordinaria del Fútbol Club Barcelona de octubre de 2018 por el que se modificó el artículo 73 de los estatutos y se prohibió la cesión de los abonos para ver ciertos partidos. La sentencia da así la razón a cuatro socios que fueron sancionados y suspendidos por cuatro, 14 y 18 meses por infracción grave.

En una sentencia dada a conocer este lunes, el alto tribunal da la razón a los cuatro sancionados y anula el acuerdo de la asamblea en el que se modificó el estatuto. Ninguno de ellos pudo participar en la reunión, porque ya estaban suspendidos de sus derechos como socios. El acuerdo anulado es el que considera "cesión onerosa toda cesión del abono por parte del socio a un tercero a cambio de cualquier contraprestación económica", al "no haberse cumplido con lo dispuesto en el artículo 81", consistente en la cesión onerosa de su carné de socio para asistir a un partido de fútbol en el estadio del citado club de fútbol

Hasta llegar al Supremo, todos los tribunales habían dado la razón al Barça. La sentencia señala que en apelación se explicó muy bien que "el FC Barcelona tiene más de 110.000 socios, por lo que resulta razonable que en la asamblea general participen sólo los compromisarios y no todos los socios. Pero esto no excluye que todos los socios tengan derecho a recibir información sobre los acuerdos que afecten individualmente a su condición de socio y a las relaciones con el club (art. 10.6 de los estatutos), así como a acceder a la información necesaria para la aprobación de acuerdos de la Asamblea General, en las mismas condiciones que los socios compromisarios (art. 10.7 de los estatutos)".

"Este último precepto es preciso conectarlo con el que se denuncia infringido, el párrafo primero del art. 81 de los estatutos, que, al regular el procedimiento de modificación estatutaria, prescribe que la propuesta de modificación 'deberá incluir el articulado que se pretende aprobar y una memoria explicativa de los cambios que se pretenden realizar'. Y, además, esta 'propuesta deberá someterse al trámite de información pública a los socios durante el plazo mínimo de veinte días'".