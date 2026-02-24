San Vicente del Raspeig acogerá el Campeonato de España de Taekwondo

Más de un millar de personas se reunirán este fin de semana en San Vicente del Raspeig con motivo del Campeonato de España de Taekwondo en la modalidad CESA que se celebrará en el pabellón polideportivo ‘El Sequet’, los días 28 de febrero y 1 de marzo, por segundo año consecutivo. Se concentrarán los combates de la categoría cadete el sábado y el domingo se celebrarán las competiciones junior, en horario de 9 a 18 horas.

El alcalde, Pachi Pascual, el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, y el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellanos, han adelantado durante la presentación del evento que ya se está ultimando el dispositivo de seguridad y servicios especiales que se desplegará para acoger el torneo. Por parte de la Real Federación Española de Taekwondo, Castellanos ha detallado que “tras el éxito de la anterior edición en San Vicente, este año volvemos con el campeonato CESA, el plato fuerte en la modalidad olímpica, y en este caso con los más pequeños, en edades escolares, que competirán en las categorías cadete y junior”.

Desde el punto de vista deportivo, Castellanos ha asegurado que el encuentro tiene una especial importancia “porque este fin de semana aquí se van a jugar la plaza muchos participantes que, además, van a competir exactamente como si se tratara de unos Juegos Olímpicos; de hecho, vamos a tener los mismos tapices que se emplearon en los Juegos de París y material electrónico, lo que lo hace todavía más interesante”.

Otra novedad es que el Campeonato empleará la nueva reglamentación que estará en vigor en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Además, las clasificaciones serán tenidas en cuenta para el Campeonato de Europa que se realizará en la ciudad alemana de Núremberg y también serán puntuables para el Campeonato del Mundo. La organización prevé completar el aforo del pabellón ‘El Sequet’ con la presencia de alrededor de 2.000 personas por día. Habrá alrededor de un millar de deportistas, técnicos y árbitros, a los que se sumarán los familiares que acompañarán a los menores y el público.

El alcalde ha confirmado la intención de volver a acoger este encuentro el próximo año y ha remarcado que “se trata de una cita muy importante que forma parte de la estrategia desarrollada desde la concejalía de Deportes para situar San Vicente del Raspeig entre los referentes en destinos de turismo deportivo de la Comunidad Valenciana”. Pascual ha puesto en valor el potencial de un municipio “donde tenemos instalaciones que están a la altura, capacidad suficiente, servicios de calidad y una situación privilegiada que nos convierte en un lugar idóneo para competiciones deportivas de este nivel”.

Durante la presentación, el primer edil ha invitado al público “a volver a disfrutar de la presencia de numerosos deportistas de primer nivel en nuestro municipio y a animar a todos los competidores porque, una de las cosas buenas que tiene San Vicente, es su afición y el apoyo al deporte”. También el edil de Deportes ha señalado que “cuando apostamos por un evento de este nivel no solo es por lo bonito que es ver la competición, sino por todo lo que se desarrolla paralelamente en favor de los sectores turístico, comercial y de hostelería”.

Noticias relacionadas

Bernabeu ha agradecido la confianza depositada por la Federación de Taekwondo con la disputa en el municipio de este segundo campeonato en el que participarán destacados deportistas sanvicenteros con opciones reales de medalla, entre los que están María Herráiz, Judith Sanchís e Itziar García, esta última nominada como Mejor Deportista, ganadora del Open Internacional de España y del Campeonato de España y bronce en el Campeonato de Europa.