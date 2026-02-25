Rugby
El Akra Bárbara, campeón de la fase regular de la Primera Territorial
El conjunto alicantino vive una jornada para el recuerdo en la capital del Turia y consigue una ventaja importante de cara a los "play-off"
Fin de semana de emociones fuertes y objetivos cumplidos para el Akra Bárbara RC. El club alicantino vivió una jornada histórica en la capital del Turia, donde su primer equipo senior certificó matemáticamente el liderato de la fase regular.
El primer equipo senior se desplazó al Campo de Rugby El Río para enfrentarse al C.R. U.C.V. en un duelo de contrastes en la tabla clasificatoria. El conjunto alicantino desplegó un juego ofensivo demoledor que se tradujo en un abultado 5-86. Pese a la diferencia de puntos, el encuentro fue una muestra de respeto mutuo y deportividad sobre el verde.
Desde el pitido inicial, jugadores como Maximiliano Vega Bertuchi (dorsal 8), autor de tres ensayos, y la puntería de Francesco Di Prima (dorsal 10), que convirtió siete transformaciones, marcaron el ritmo del partido.
Con este triunfo, el Akra Bárbara RC se proclama campeón matemático de la liga regular a falta de tres jornadas para el final. Este hito no es solo un trofeo simbólico, sino una ventaja estratégica vital: el equipo se asegura el factor campo a favor durante todos los "play-off" por el título, permitiendo que el Polideportivo Juan Antonio Samaranch sea el fortín donde se decida la temporada.
