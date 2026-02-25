Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Elche CF multiplica por diez el valor mediático de sus patrocinadores en Primera División

El informe de LaLiga, elaborado por Nielsen Sports, confirma la sobresaliente audiencia del club franjiverde en Primera División

El Club sigue demostrando su crecimiento en todas las áreas y ya ha comenzado la planificación de patrocinios de cara a la próxima temporada.

El Club sigue demostrando su crecimiento en todas las áreas y ya ha comenzado la planificación de patrocinios de cara a la próxima temporada.

R. E.

El Elche Club de Fútbol ha multiplicado por una media de entre ocho y doce el valor mediático de sus principales patrocinadores durante la primera vuelta de la temporada 2025/26 en LaLiga EA Sports. Así lo recoge el Informe de Mitad de Temporada elaborado por Nielsen Sports para LaLiga, que analiza el retorno generado a las marcas asociadas a los 20 clubes de Primera y a los 22 de Segunda.

El estudio, basado en el impacto mediático de los 19 primeros encuentros, cuantifica la exposición obtenida por los patrocinadores en retransmisiones nacionales e internacionales. El panel incluye emisiones en directo y diferidorepeticiones y contenidos oficiales distribuidos a través de más de 250 canales con derechos en todo el mundo. También incorpora la cobertura secundaria en informativos y resúmenes de cadenas nacionales y autonómicas en España.

En este contexto, el club franjiverde consolida un rendimiento de crecimiento que multiplica por una media de diez la inversión inicial de sus partners, en un escenario de máxima visibilidad como la Primera División. El retorno estimado corresponde exclusivamente a la presencia en televisión y no contempla otras activaciones comercialesdigitales, de prensa escrita o redes sociales, lo que aumenta aún más esta suma.

El mayor impacto lo registra Vegafibra, de Grupo Multimedia Pic, con un valor mediático que sólo en la primera vuelta supera los seis millones de euros de retorno. Lo hace gracias a su condición de patrocinador principal en la franja frontal de la camiseta y a su presencia en soportes como segunda línea UTVpantallas LEDtraseras de sala de prensazona mixtaflash y superflash, y acciones específicas en el Estadio Martínez Valero, como el toblerone del once inicial o el Escort Kids.

Resultados similares obtienen el resto de patrocinadores de la pirámide de patrocinio de la equipación oficial, como Kosner Climatización, en la trasera bajaMGS Seguros, en la manga izquierdaNext Energía 21, en la pernera del pantalón; y Port Hotels, en el cuello trasero. Todos ellos complementan su visibilidad con presencia en soportes publicitarios del estadiocontenidos digitalesactos de firma y acciones de hospitality, factores no incluidos en este informe parcial.

El Club sigue demostrando su crecimiento en todas las áreas y ya ha comenzado la planificación de patrocinios de cara a la próxima temporada.

Familias del colegio Princesa de Asturias se enfrentan por el cambio de instituto para sus alumnos

¿Qué tiene Alicante de la Grecia clásica? Un escritor lo desvela en el Museo de Aguas de Alicante

Peláez Consulting y Aquora Change Makers impulsan la tercera edición de su programa para la empresa familiar

Final de campaña para el aceite de Alicante: alcanza los 46 millones de facturación tras aumentar la cosecha de oliva un 70 %

La Junta de Gobierno aprueba el protocolo de activación del CECOPAL

Emanuel, el fontanero de Valencia que arrasa en TikTok: “Hoy hemos facturado 2.000 euros en un día”

Muro-Novelda: El comité de la FFCV da veracidad a los insultos racistas y exhime al club local de responsabilidad en el lanzamiento de un objeto

Talan cuatro naranjos recién plantados en Elche en un acto vandálico y nocturno

