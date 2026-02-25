El Elche CF multiplica por diez el valor mediático de sus patrocinadores en Primera División

El Elche Club de Fútbol ha multiplicado por una media de entre ocho y doce el valor mediático de sus principales patrocinadores durante la primera vuelta de la temporada 2025/26 en LaLiga EA Sports. Así lo recoge el Informe de Mitad de Temporada elaborado por Nielsen Sports para LaLiga, que analiza el retorno generado a las marcas asociadas a los 20 clubes de Primera y a los 22 de Segunda.

El estudio, basado en el impacto mediático de los 19 primeros encuentros, cuantifica la exposición obtenida por los patrocinadores en retransmisiones nacionales e internacionales. El panel incluye emisiones en directo y diferido, repeticiones y contenidos oficiales distribuidos a través de más de 250 canales con derechos en todo el mundo. También incorpora la cobertura secundaria en informativos y resúmenes de cadenas nacionales y autonómicas en España.

En este contexto, el club franjiverde consolida un rendimiento de crecimiento que multiplica por una media de diez la inversión inicial de sus partners, en un escenario de máxima visibilidad como la Primera División. El retorno estimado corresponde exclusivamente a la presencia en televisión y no contempla otras activaciones comerciales, digitales, de prensa escrita o redes sociales, lo que aumenta aún más esta suma.

El mayor impacto lo registra Vegafibra, de Grupo Multimedia Pic, con un valor mediático que sólo en la primera vuelta supera los seis millones de euros de retorno. Lo hace gracias a su condición de patrocinador principal en la franja frontal de la camiseta y a su presencia en soportes como segunda línea UTV, pantallas LED, traseras de sala de prensa, zona mixta, flash y superflash, y acciones específicas en el Estadio Martínez Valero, como el toblerone del once inicial o el Escort Kids.

Resultados similares obtienen el resto de patrocinadores de la pirámide de patrocinio de la equipación oficial, como Kosner Climatización, en la trasera baja; MGS Seguros, en la manga izquierda; Next Energía 21, en la pernera del pantalón; y Port Hotels, en el cuello trasero. Todos ellos complementan su visibilidad con presencia en soportes publicitarios del estadio, contenidos digitales, actos de firma y acciones de hospitality, factores no incluidos en este informe parcial.

El Club sigue demostrando su crecimiento en todas las áreas y ya ha comenzado la planificación de patrocinios de cara a la próxima temporada.