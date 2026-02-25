El Intercity pasa de la bolsa al oro

El CF Intercity, primer club de fútbol español que cotiza en Bolsa, ha aprobado la creación de una división de tesorería en oro, una iniciativa estratégica que le permitirá incorporar este activo como reserva de valor dentro de su balance, informó el club alicantino.

Según informa el club alicantino, la nueva división tendrá como objetivo la adquisición progresiva de oro físico, que será integrado en el balance del club como activo de reserva, con el fin de reforzar la estabilidad financiera y preservar valor en el largo plazo.

Los jugadores del Intercity celebran uno de sus goles al Fuenlabrada. / CFI

El oro, considerado históricamente como un activo refugio, ofrece características clave como su escasez, su liquidez global y su capacidad de protección frente a la inflación y la volatilidad de los mercados, lo que lo convierte en un instrumento idóneo dentro de una estrategia de tesorería orientada a la sostenibilidad financiera.

En este sentido, la estrategia del CF Intercity presenta similitudes con modelos desarrollados en otros sectores, en los que la gestión activa de tesorería se convierte en un elemento central de la estrategia corporativa, adaptando estas prácticas al contexto de una entidad deportiva cotizada.

El presidente del CF Intercity, Salvador Martí, ha señalado que "con esta iniciativa, el CF Intercity da un paso más en su estrategia de innovación y profesionalización". "La incorporación del oro como activo de tesorería responde a una visión de largo plazo orientada a reforzar la solidez financiera del club y a generar valor para nuestros accionistas", afirmó.

Un kilo de oro

Siguiendo su nueva estrategia de gestión de tesorería basada en la adquisición progresiva de oro físico, el Intercity ha anunciado que ya ha procedido a la adquisición de una barra de oro de un kilogramo. Según informa la entidad en un comunicado oficial, el precio de compra es de 144.082 euros. La barra adquirida se encuentra depositada por Degussa Group España.

La creación de esta división de tesorería en oro se enmarca también dentro de la visión estratégica del club en relación con el desarrollo de Alicante Park, el proyecto que permitirá atraer grandes eventos deportivos, culturales y musicales, incluidos conciertos de gran formato.

Noticias relacionadas

El proyecto contempla la construcción de un espacio versátil capaz de albergar grandes eventos deportivos y de entretenimiento, incluyendo conciertos de gran formato con capacidad para más de 20.000 personas. El complejo contará con un estadio de fútbol con una capacidad inicial de 5.000 asientos, ampliable en función de las necesidades, así como con áreas destinadas a eventos, restauración y actividades vinculadas al deporte y al ocio