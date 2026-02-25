Muro-Novelda: El comité de la FFCV da veracidad a los insultos racistas y exhime al club local de responsabilidad en el lanzamiento de un objeto

El Comité de Apelación de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) ha resuelto este martes las reclamaciones presentadas por el Muro CF a las sanciones propuestas en su día por el Comité de Competición, derivadas del encuentro que enfrentó al mencionado club con el Novelda CF el pasado 25 de enero, en el que se produjeron incidentes de índole racista, xenófobo y violento.

En la resolución, la FFCV confirma la existencia de insultos y actitudes racistas o xenófobas dirigidas a un futbolista del Novelda, denunciadas en su momento por este club y reconocidas por parte de la entidad que ejercía de local, calificando la infracción de "caracter leve" y sancionando al Muro con una multa de 112,5 euros.

Los distintos comités han tenido en cuenta, para rebajar la calificación de la infracción inicial propuesta (multa de 250 euros), el hecho de que los insultos y actitudes racistas o xenófobas llegaran por parte de una parte de la afición local (en concreto, una persona), así como la colaboración del Muro a la hora de identificar al infractor y solventar el incidente de índole racista.

En lo referente al lanzamiento de un objeto (botella de plástico llena y cerrada) al terreno de juego en los instantes finales del partido, lo que provocó la suspensión temporal del mismo, Apelación ha estimado el recurso del Muro, dejando sin efecto la sanción propuesta por Competición: 112'5 euros y apercibimiento de cierre de su estadio.

En este caso, Apelación ha tenido en cuenta que se ha podido probar que el objeto lanzado no llegó desde la grada local sino desde fuera de la instalación deportiva en la que se disputó el mencionado encuentro, coincidiendo en el espacio y tiempo con la celebración de esos calientes instantes finales del Muro-Novelda.

Por último, el Comité de Apelación de la FFCV también ha estimado la reclamación del Muro para dejar sin efecto la sanción a uno de sus futbolistas (Joshua Santiago Prados), que había sido suspendido un partido "por la comisión de la infracción de insultos, amenazas, empujones, zarandeos o provocaciones a otro".