La 30ª Media Maratón de Alicante deja un impacto económico superior a 1,5 millones de euros

La 30ª Meridiano Media Maratón Internacional &10k Aguas de Alicante, que se ha disputado este pasado domingo en un circuito urbano homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y que congregó a 7.250 atletas, ha dejado en Alicante un impacto económico de 1.580.000 euros, según explican fuentes de la organización del Club Atlético Montemar.

El grupo de atletas que ha supuesto un mayor impacto económico es el de los 3.300 corredores internacionales, provenientes de 55 países. Su presencia en Alicante requiere, generalmente, vuelos, alojamiento y transporte. Se estima que el gasto de cada uno de ellos es de 300 €, incluyendo alojamiento, alimentación y transporte.

Fueron 925 corredores nacionales, de 48 provincias españolas, los que tomaron la salida en la zona Ocean Race del Muelle 12. La mayoría requieren alojamiento y transporte y su gasto por participante es más alto que el de los locales. El gasto individual estimado es de 200 euros y esa cifra incluye alojamiento, alimentación y transporte.

Corredores locales

El gasto más reducido para calcular el impacto económico de una prueba que batió récords de participación y de tiempos es el de los 3.025 corredores locales y de alrededores -provincias de Alicante, Murcia, Albacete y Valencia. Este grupo, por lo general, no requiere alojamiento ni desplazamiento. El gasto individual estimado es de 50 euros, incluyendo alimentación, transporte local y otros. Además, se estima que el 35% de los participantes vienen acompañados con un gasto medio de 100 euros por cada acompañante.

Noticias relacionadas

Otro de los datos que corrobora la aceptación de la 30ª Media Maratón Internacional de Alicante fue el 98% de la ocupación hotelera en la ciudad a finales de febrero, lo que se considera lleno técnico y sigue contribuyendo a la desestacionalización turística, según los datos facilitados por la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).