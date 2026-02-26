Cuenta atrás para el Campeonato de Europa ORC A2 en Altea

Comienza la cuenta atrás para el Campeonato de Europa ORC A2 2026, que se disputará en el marco de la 40ª edición de la regata de invierno 200 Millas A2. Organizado por el Club Náutico de Altea (CN Altea), en colaboración con el Offshore Racing Congress (ORC), el evento tendrá lugar del 1 al 7 de marzo con 54 embarcaciones inscritas.

Esta edición histórica de las 200 Millas A2 marca un punto de inflexión para la regata, que pasa de ser un desafío nacional de altura a convertirse en la capital continental de la vela de crucero con dos tripulantes. Considerada la regata invernal más exigente del Mediterráneo, continúa atrayendo a los mejores especialistas en navegación oceánica de España y de otros países.

Equipos y regatistas de élite confirmados

La edición de este año contará con una destacada participación de regatistas de gran experiencia, varios de ellos considerados entre los mejores profesionales de la vela de altura.

Entre los nombres más relevantes figura Kiko Moret, el regatista más laureado en la historia de la prueba, con cinco victorias en las 200 Millas A2.

También participará Iñaki Castañer, reconocido profesional de la vela con una trayectoria excepcional que incluye diez títulos mundiales y doce cruces del Atlántico. Se formó a bordo de buques de la Armada Española, donde desarrolló su experiencia en navegación oceánica.

Especial atención merecen dos tripulaciones con una larga y exitosa trayectoria en las 200 Millas A2. Thierry Lallemand y Juan Lallemand, vencedores en dos ocasiones, lograron además el tercer puesto en el Campeonato del Mundo ORC A2. Del mismo modo, José Ballester y Andrés Manresa, también doblemente vencedores, regresan como firmes aspirantes al triunfo.

Participará asimismo Jesús de Miguel con su embarcación O’Mary Lou, con la que se proclamó campeón del mundo ORC A2 en Barcelona. El evento contará también con los campeones del mundo ORC A2 2025 en Clase A, Martin Buck y Yves de Block, coronados en Monfalcone.

Un programa completo de actividades

La edición de 2026 aspira a ir más allá de la competición deportiva. A lo largo del mes de febrero se han desarrollado un completo programa público de actividades culturales y educativas para celebrar el patrimonio marítimo, con charlas, proyecciones y eventos temáticos.

La parte deportiva arrancará el domingo 1 de marzo con el registro, medición y revisión de seguridad. Al día siguiente lunes, por la tarde, a las 20:00 horas tendrá lugar la Reunión de Patrones, un acto donde el Comité de Regatas y de Seguridad explicará todas las características de la prueba, se hará una lectura del parte meteorológico de la mano del meteorólogo Samuel Beneyto y se atenderán todas las dudas de los participantes. Para finalizar se ofrecerá un vino de honor a todos los asistentes.

El martes día 3 de marzo a las 12:00 horas tendrá lugar la salida de la primera prueba de este campeonato, una prueba corta costera que se preveé que termine en el mismo día.

El día siguiente, miércoles día 4, será de descanso y preparativos para la prueba larga, y tendrá lugar a las 14:00 horas una paella popular para todos los participantes, trabajadores y colaboradores.

El jueves día 5 será el día más esperado de este campeonato, a las 12:00 horas las 54 embarcaciones pondrán rumbo a Ibiza para recorrer las tradicionales 200 millas a2. Todos aquellos que quieran ver la regata desde el mar pondrán embarcar en el catamarán de Mundo Marino de 130 plazas a las 10:30 horas en la gasolinera de la zona de varadero el Club.

La regata podrá seguirse en tiempo real en Internet a través de la página web de la regata. Todos los barcos participantes llevarán instalado un sistema GPS con el fin de poder realizar el seguimiento vía satélite. La competición también podrá seguirse desde los dispositivos móviles en las apps TracTrac para Android y para IOS.

El evento finalizará el sábado día 7 por la noche, a las 20:00 horas, con la entrega de trofeos, la ceremonia final de este 40 aniversario.

Ganadores y trofeos

Los barcos participantes se clasificarán mediante ORC, Offshore Racing Congress, un sistema internacional de compensación de tiempos que varía dependiendo de las características de cada embarcación. Este año serán tres los cortes que se aplicará en el listado de inscritos según el certificado de medición ORC internacional; Clase A, Clase y Clase C.

Se otorgarán medallas a los tres primeros clasificados de cada clase como ganadores del Campeonato de Europa de Cruceros A2 y se les obsequiará además con un reloj oficial de la regata del patrocinador Neckmarine.

Este año se vuelve a poner en juego el Trofeo por Clubes y serán los clubes de Torrevieja, Valencia, Palma y Javea los que por número de barcos inscritos optan en esta edición a conseguir el galardón.

La organización ha querido continuar con la tradición y otorgar los lingotes de plata, una tradición que se lleva haciendo desde el inicio de esta clásica regata de crucero en el año 1987. El Club Náutico Altea otorgará plata a los tres mejores tiempos de la clasificación general, dando dos lingotes de un kilo de plata al primer clasificado, dos lingotes de medio kilo de plata al segundo clasificado y dos lingotes de un cuarto de kilo de plata al tercer clasificado.

Apoyos y colaboraciones

En esta edición tan especial el Club Náutico de Altea cuenta con el apoyo imprescindible de marcas que han querido asociarse con los valores de esta histórica regata y apoyar el evento como patrocinadores. La regata cuenta con el patrocinio de la empresa de baterías GS YUASA, la velería ONE SAILS que ofrecerá servicio durante toda la regata, la marca de relojes NECKMARINE, la tienda náutica MARINA ALTA que ofrecerá servicio toda la semana en sus instalaciones dentro del puerto, la COMUNITAT DE L’ESPORT y la empresa de Rigging naval GALANIA LEVANTINA.

“Acoger el Campeonato de Europa ORC A2 es una muestra del prestigio que esta prueba ha alcanzado tras cuatro décadas”, afirmó Francisco Fresneda Segura, presidente del CN Altea.

Por su parte, Thomas Nilsson, miembro del Comité de Dirección del ORC y representante del ORC para el Campeonato de Europa ORC A2 2026, destacó el crecimiento del interés y del nivel competitivo, subrayando que el alto número de inscritos y el carácter internacional de la flota reflejan el auge de la vela A2 como disciplina exigente y atractiva.