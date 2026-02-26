Las invencibles del Lucentum

16 partidos, 16 victorias. Es el bagaje del Lucentum en el grupo B de la Primera Nacional, cuarta categoría del baloncesto femenino español. A base de exhibiciones cada siete días, el equipo de Alicante se ha convertido en el líder destacado de su liga... y en uno de los grandes candidatos a vivir un ascenso el próximo mes de junio. El objetivo en el medio plazo es tocar a Liga Femenina 1 (segunda categoría). Pero para poder seguir creciendo como proyecto, el proyecto lucentino primero quiere cerrar una temporada que avanza de manera inmejorable.

Lucentum 89-26 Hozono Global Jairs (de Alcantarilla). Es el resultado de la última jornada, frente a un equipo en la media tabla de la clasificación. Pero es la tónica general de cada fin de semana. La superioridad abrumadora con la que dominan la liga les llevó a batir un nuevo récord este fin de semana: se han convertido en el primer equipo en la historia de la Primera Nacional que consigue arrancar la temporada con un 16-0.

De hecho, se superaron a sí mismas, ya que la anterior marca, de 15-0, fue registrada también por el Lucentum la campaña pasada. Entonces, se quedaron a un paso del ascenso tras caer en el último partido frente a CB Isla Bonita (56-66). "Nos quedamos muy cerquita. Nos fue muy bien la temporada y empezamos genial. Luego, llegamos a la fase de ascenso y hasta el último partido tuvimos opciones de ascenso, pero nos quedamos con la miel en los labios. Toca volver a intentarlo este año", afirma Pablo Portilla, entrenador del equipo desde hace un año y medio.

Pablo Portilla da indicaciones durante un entrenamiento, en el Pedro Ferrándiz. / Rafa Arjones

El entrenador del equipo alicantino explica la superioridad de su equipo respecto a sus rivales en la competición desde dos conceptos: el trabajo de las jugadoras y las posibilidades que ofrece la "marca Lucentum". "Tenemos una estructura como club que nos permite tener más recursos y, con ello, mejores jugadoras. Ellas son las que ven un club atractivo, quieren venir y se machacan duro en el día a día. Eso nos permite tener una plantilla larga en la que la octava o novena jugadora del equipo podría ser titular en cualquier otro equipo. Nos da muchísima ventaja", justifica.

Un vestuario que es "una familia"

Portilla lleva entrenando baloncesto desde el año 1998. Llegó a Alicante el año pasado y, 18 meses después, está convencido de que acertó con su decisión. "El grupo humano es muy bueno. Son chicas que trabajan muchísimo, da gusto compartir espacio con ellas. Es un equipo tremendo y hemos mejorado el roster del año pasado, que nos faltaba algo de juego interior. Tienen muy claro que no se quieren volver a quedar a las puertas y trabajan para ello", afirma el técnico.

La voz del vestuario la ponen dos jugadoras jóvenes, pero con trayectorias diametralmente opuestas antes de llegar al primer equipo lucentino. Eso sí, ambas se sienten igual de integradas en un equipo que funciona como "una familia". Son Adriel Sánchez, escolta del equipo y con ocho temporadas a su espalda en el club, y Alejandra Sánchez, pívot que llegó al Lucentum en verano. "Lo que más destaco es el buen rollo que hay en el equipo y la intensidad con la que jugamos. Desde el primer segundo apretamos. Yo realmente creo que es lo que nos diferencia, además de que el bloque principal viene del año pasado", asegura Adriel.

La base del equipo, Alba Osorio, en un lanzamiento a canasta durante un entreno. / Rafa Arjones

"Yo lo que he notado al entrar a este equipo es que me apetece ir a entrenar. Yo vengo al pabellón siempre con ganas de estar con el grupo", desgrana Alejandra. Además, ambas destacan la buena sintonía que existe con el cuerpo técnico: "Se ponen muy serias con nosotras cuando toca. Ahora estamos de pretemporada (para llegar bien a las eliminatorias por ascender) y odiamos correr en febrero... pero nos dan una de cal y otra de arena. Al terminar algún entrenamiento les insistimos y nos piden unas pizzas para el equipo".

La dificultad de ascender

Más allá de la aplastante superioridad que están demostrando durante la fase regular, el problema con dar el salto a la tercera categoría viene dado por la complejidad que tienen los "play-off". Se debe superar una primera eliminatoria frente al grupo A del campeonato regional, en el que compiten Valencia y Castellón. Tras ello, se disputa una 'Final Four' entre los ganadores y solamente el campeón de esa fase viaja a competir a nivel nacional, en los "play-off" organizados por la FEB (Federación Española de Baloncesto). Fue en este último paso en el que cayó el curso pasado el Lucentum.

La plantilla del Lucentum posa durante el reportaje fotográfico con INFORMACIÓN. / Rafa Arjones

"Es que es muy difícil ascender. Y además se hace muy larga la temporada. Son días muy intensos en los que te lo juegas todo en situaciones muy complicadas. Nosotras competimos muy bien, pero terminamos perdiendo por detalles", destaca Adriel. Además, también comentan que, en ocasiones, la facilidad con la que suelen sacar los partidos adelante durante la fase regular les impide mantener el ritmo competitivo durante todo el año.

Otro récord y ambición

Durante la actual temporada, el Lucentum también ha conseguido batir récords propios en su cantera. El club cuenta por primera vez con 10 equipos femeninos en su base, una cifra que garantiza la estabilidad del primer equipo en el largo plazo. "Hago un poco las laboras de coordinador y tratamos de tener todos los equipos una misma línea de trabajo. Intentamos tener una misma identidad, que veas a un equipo del Lucentum y se sepa. El club está apostando bastante, de manera seria en toda la parte femenina. Y eso se nota", detalla Portilla al respecto.

Además, el técnico del Lucentum pone el foco en llegar a Liga Femenina 1 (segunda categoría, misma en la que se encuentra el equipo masculino). "Es muy difícil ascender en esta categoría. El año pasado hicimos un 25-5 y no ascendimos. Pero una vez está en Liga 2 (tercera categoría), las fases de ascenso son menos complicadas. Lo primero es dar el primer paso... pero en un medio plazo este club no tiene miras a acortarnos el vuelo. Si deportivamente vamos consiguiendo cosas, seguro que nos ayudan", agrega el entrenador del club alicantino.

La escolta Adriel Sánchez, en una entrada a canasta. / Rafa Arjones

"Sabemos el camino y sabemos lo que hay que hacer. Hay que confiar en que lo sigamos haciendo bien, que llegaremos ahí. Toca competir y luchar por el ascenso, que es lo que queremos todos", desarrolla el técnico sobre los próximos meses competitivos de un equipo que, pase lo que pase el próximo 7 de junio, fecha en la que disputarían la última eliminatoria por ascender, ya ha hecho historia en la categoría.