El Horneo confía en el Pitiu para vencer al Logroño: "Jugar en Alicante para ningún equipo es fácil"

El Horneo Alicante recibe este domingo (12:30) al Dicorpebal Logroño La Rioja, segundo clasificado de la liga Asobal. En opinión del entrenador, Roi Sánchez, llega al Pitiu un equipo “que lleva muchos años haciendo las cosas bien y que se ha consolidado en ese segundo puesto de la clasificación con la élite de la liga Asobal por méritos propios”.

“Creo que es muy, muy buen equipo, que controla muy bien las fases del juego, muy rápido y que practica un balonmano muy ordenado en ataque, reconocible. Virtudes que le hacen estar ahí arriba”, añade el técnico.

En cuanto a los resultados de su rival, asegura que “ellos han ganado partidos de un gol, últimamente. A lo mejor es un deber que tenemos nosotros porque con los de arriba hemos perdido de un gol. Quizá también es experiencia de vivirlo muchas veces, una pizca de suerte y creo que seguramente el partido sea igualado”, explica.

Factor cancha

Sobre los últimos encuentros del Horneo, Roi lo tiene claro: “Estamos haciendo las cosas bien y en casa nos estamos haciendo fuertes. Creo que jugar en Alicante, a día de hoy, para ningún equipo es fácil y el factor cancha va a ser vital”.

Es por ello que hace un llamamiento a la afición: “Ojalá nuestra gente venga a animarnos para que los 2 puntos se queden aquí porque nos hace falta. La cosa está muy igualada por abajo y es un partido realmente importante”.

“Nosotros tenemos nuestra seña de identidad, no creo que juguemos lento porque sí, igual por rotación puede, pero los 2 equipos jugamos rápido y eso puede favorecer el espectáculo el domingo”, añade.

Sin bajas

Para el técnico gallego, la clave para lograr los 2 puntos pasa por la defensa: “Realmente, creo que lo digo todas las semanas. Que nuestra portería y defensa estén bien. Es un equipo que va a muchos goles, pero porque juegan un balonmano muy ordenado y tienen los mecanismos muy controlados. Si juegas bien vas a tener muchas opciones y cuando están en partidos que van a pocos goles ellos suelen tener menos éxito”, explica.

En cuanto a cómo llega la plantilla, confirma que “el partido de Torrelavega pasó factura”. “Por suerte no hay ninguna baja importante por lesión, pero hay varios tocados que ahí están ahora entre algodones. Esperamos que el parón de después del partido de Valladolid nos dé un respiro para recuperar el cansancio y las molestias que tenemos estas semanas”.