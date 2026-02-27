Sebastian Aris abandona el HLA Alicante y Jordan Bone firma hasta junio

El HLA Alicante vive la cuarta fuga de la temporada. Sebastian Aris ha decidido poner fin a su etapa como jugador en Alicante y ha rescindido el contrato que le unía a la entidad lucentina. Lo ha hecho de mantera unilateral, sin posibilidad de negociación, tal y como deja claro el comunicado oficial (de nuevo breve) emitido esta mañana: "HLA Alicante comunica que, por decisión estrictamente deportiva, Sebastian Aris ha decidido poner fin a su etapa en nuestro club".

El director de juego danés sigue la estela de Brad Davison, Jordan Walker y Tucker Richardson, que han ido abandonando el Lucentum desde el comienzo del curso. Cuatro bajas sensibles ante las cuales el HLA Alicante no ha podido hacer nada, dado que sus contratos permiten este tipo de rescisiones sin coste, unilaterales, una cláusula que posibilita el ajuste de los salarios a la realidad económica de la competición.

Cartela oficial con el anuncio del fichaje del base Jordan Bone por el HLA Alicante. / FLBA

Minutos antes de hacerse pública la renuncia de Aris, el conjunto alicantino ha desvelado la contratación de Jordan Bone, que también se desenvuelve en el puesto de uno. Según el informe de los técnicos, se trata de "un base con experiencia internacional que destaca por su visión de juego, capacidad de dirección y talento ofensivo tanto en el lanzamiento exterior como en el uno contra uno".

Formado en la Universidad de Tennessee, con la que compitió en la NCAA, fue incluido en el segundo mejor quinteto de la Southeastern Conference y seleccionado en el Draft de la NBA de 2019 en la segunda ronda (en el puesto 57). Ha sido parte de los Detroit Pistons y de los Orlando Magic, en la mejor liga de baloncesto del mundo. También ha jugado en Europa, de hecho pasó por el Casademont Zaragoza en la temporada 2021-2022, en la Liga ACB.

La dirección deportiva del HLA Alicante valora "su capacidad para generar juego, crear ventajas para sus compañeros y asumir responsabilidades en momentos clave, cualidades que encajan plenamente en el proyecto deportivo del club", asegura el comunicado, que finaliza asegurando que con este movimiento, "el HLA Alicante continúa reforzando su plantilla con talento, experiencia y ambición de cara a los objetivos de la temporada".

Un año irregular... para todos

Sebastian Aris, que pone rumbo a Melilla, según refleja la web de la FEB, se marcha con 30 años al colista de la liga después de haber llegado al HLA en noviembre de 2024, también con la temporada en curso. Este ejercicio ha disputado 20 partidos con un promedio de 15 minutos y 5 puntos por contienda. Pero más que por su capacidad anotadora, el base danés aportaba orden a la dirección de juego y capacidad defensiva.

El estadounidense Jordan Bone (1,91 metros de altura y 28 años) podrá debutar el 8 de marzo, en La Coruña, próximo compromiso liguero de los lucentinos, justo después del parón de selecciones.