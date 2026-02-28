Balonmano | Liga Asobal
Duelo de altura del Horneo Alicante para seguir soñando
El conjunto dirigido por Roi Sánchez recibe en el Pitiu Rochel este domingo al segundo clasificado
El Horneo Alicante recibe este domingo en el Pitiu Rochel (12:30 horas) al Logroño, segundo clasificado en la Liga Asobal, ante el que intentará mantener su buena dinámica como local desde la llegada al banquillo de Roi Sánchez.
El equipo alicantino sólo ha perdido un partido, ante Bidasoa y por la mínima, desde la llegada a su banquillo del preparador gallego, si bien el conjunto riojano, por clasificación y dinámica, es el rival más complicado de cuantos han visitado Alicante.
El Horneo ha reconducido su situación desde la llegada de Sánchez, pero la zona de descenso sigue próxima, a solo tres puntos, por lo que el equipo no puede permitirse ceder puntos como local.
Aarón Gutiérrez, baja
Para este compromiso, el técnico gallego sólo cuenta con la ausencia de Aarón Gutiérrez, baja indefinida por motivos personales, aunque varios jugadores se han entrenado durante la semana a un ritmo inferior al sufrir golpes y problemas físicos derivados del desgaste de la competición.
Sánchez pronosticó un encuentro complicado ante un rival del que destacó su capacidad ofensiva. El entrenador confió en llegar a un final apretado, si bien deseó que en esta ocasión el desenlace sonría a su equipo, que se ha quedado a un paso de puntuar esta temporada ante otros equipos grandes como León, Bidasoa o Torrelavega, ante los que cayó por un solo gol.
