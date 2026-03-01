Elche Ilicitano y Alcoyano consiguen triunfos de oro

Triunfos de Alcoyano, rompiendo una importante sequía anotadora como local, y Elche Ilicitano, en el derbi provincial contra elIntercity, para seguir escapándose de la zona de descenso; y empate del Orihuela en el campo del Fuenlabrada, en un fin de semana en una categoría, Segunda RFEF que entra ya en el tramo decisivo de la temporada, con todos los equipos perfilando sus objetivos de cara a las últimas jornadas.

Gol y tres puntos

El Alcoyano rentabilizó al máximo un gol de Pablo Carbonell pasado el cuarto de hora de partido contra el Ibiza en El Collao, que sirvió para dar por finalizada una sequía anotadora en casa que duraba ya desde principios de año. El conjunto deportivista trazó una primera parte donde dominó sobre los insulares y acabó viendo puerta, en el único tanto del partido. En la segunda hizo méritos para ver algo más de luz, si bien el encuentro estuvo igualado hasta el final del mismo, pese a lo cual la candidez del Ibiza en ataque permitió a los hombres de Fran Alcoy encadenar una buena racha en la que han conseguido sumar cuatro puntos de seis posibles en las últimas dos jornadas ligueras.

Pablo Carbonell celebra el gol del triunfo del Alcoyano contra el Ibiza. / Juani Ruz

El Ilicitano se lleva el derbi

El duelo regional llevaba al Diego Quiles a testar la dinámica intratable de los locales y ver si el Intercity era capaz de transitar con regularidad. El conjunto visitante dispuso de balón y el Ilicitano supo ser certero cara a gol cuando fue arriba. Piri, al cuarto de hora, hizo diana para que al descanso, los de Carlos Cuéllar dominasen el marcador. En la segunda mitad, la tónica de balón del Intercity premió al Ilicitano cada vez que robaba e iba arriba, consumando dos goles prácticamente consecutivos de Konaté y Miralles. El 3-0 parecía dejar en la lona al Intercity que reaccionó con gol de Rodri Ríos e incluso dispuso de un penalti que este ejecutaba y Ramos desbarataba. El segundo gol de Rodri Ríos para el Intercity hizo que el final del encuentro fuera eléctrico, apareciendo el meta local en los minutos claves para, con su actuación, ser providencial en la victoria del filial franjiverde.

Tablas en Fuenlabrada

El Orihuela sacó un punto en su visita al Fernando Torres de Fuenlabrada, en un encuentro marcado por el equilibrio entre ambos contendientes y que ninguno consiguió llevarse al término del mismo. La mejor acción del primer periodo la achicó el conjunto alicantino cuando bajo palos Rubén García desbarató el gol local, que hubiese puesto el duelo muy cuesta arriba para los intereses de los escorpiones. En la segunda parte la dinámica sería más o menos la misma, donde ni Orihuela ni Fuenlabrada eran capaces de hacerse con el dominio del juego y avistar la posibilidad real de romper el empate inicial. El Orihuela lo intentó, disponiendo de su ocasión más clara en un golpeo de Camilo, ya en el tramo final del choque, pero no consiguió sumar los tres puntos, quedando patentes las tablas definitivas en el marcador.