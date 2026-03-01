Primera FEB
El HLA Alicante anuncia el fichaje de Yasiin Joseph
El club anuncia su segundo fichaje en una semana antes de enfrentarse al líder
Yasiin Joseph ya es jugador del HLA Alicante. El base marroquí-canadiense llega procedente del Rasta Vechta alemán para reforzar el juego exterior de los de Rubén Perelló. En un comunicado publicado en las redes del club, los lucentinos afirman que Joseph aportará “visión de juego, capacidad de generación ofensiva y solidez defensiva”.
El jugador comenzó su carrera universitaria en la Carleton University en su país, Canadá. En ella se desarrolló durante cinco temporadas, hasta 2020, donde llegó a promediar 15,3 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias en su mejor temporada, la 2017/2018. Tras no presentarse al draft de la NBA, Joseph decidió cruzar el charco para recalar en los Landstede Hammers de la primera división holandesa. Así comenzaba su tour por Europa. En poco más de cinco años, el marroquí-canadiense ha pasado por Ucrania, Francia, Hungría, Francia de nuevo, Hungría otra vez y, hasta ahora, Alemania.
Tras su larga relación universitaria, el base no ha llegado a disputar más de cuarenta partidos con ningún equipo profesional ni ha estado más de una temporada seguida con el mismo club. Aun con eso, el jugador ha sabido demostrar su nivel entrando en el mejor quinteto de la liga holandesa en 2021 y en el segundo mejor equipo de la competición húngara, así como una final en la copa magiar.
