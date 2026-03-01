Triunfo capital del Horneo Alicante sobre Logroño con un Montoya gigante

Día magnífico para brillar, para reivindicarse. Por el rival, Ciudad e Logroño, un grande de la Asobal, tercer clasificado, y por el tributo a la historia gloriosa del balonmano alicantino. Horneo festejó los 55 años de la creación del legendario Obras del Puerto con una victoria sumarísima, lograda a base de contención defensiva, buen ejercicio de su entrenador y la magnífica eclosión del pivote Iván Montoya, que fue capaz de sobreponerse a un inicio personal muy duro, con tres fallos en acción de '1x0,' pero que se encargó después de sostener a su equipo en la segunda parte con 10 goles al final del encuentro.

El triunfo, octavo de la presente campaña para los de Roi Sánchez, supone un espaldarazo enorme en la pretensión de salvar la categoría, algo que queda un poco más a mano tras librarse de una de las plantillas más fuertes de la competición. La fiesta en la que se convirtió el Pitiu Rochel tras el incierto desenlace, con polémica arbitral incluida, explica bien el hito sellado por el recién ascendido: 31-29.

El ritmo frenético que impusieron ambos equipos desde el inicio llevó a un intercambio de goles en el que destacaron James Lewis Parker, por el Alicante, y Francisco Andrés Lombardi, por el conjunto riojano. Sus tantos mantenían la igualdad constante en un marcador que encontró su máxima diferencia en apenas tres tantos.

La irrupción de Javier Borragán con tres goles prácticamente consecutivos impulsó al Horneo Alicante (10-7, min.15) ante un Dicorpebal La Rioja que no era capaz de encontrar fluidez ofensiva. Solo las paradas de Marcos Cancio, por encima del 30% de acierto bajo palos durante todo el choque, y el talento del pivote Álvaro Martínez ayudaron a los riojanos a reaccionar y recuperar la igualdad en el marcador con un pequeño parcial de 0-3.

El extremo Lautaro Robledo vuela para buscar el gol frente al Ciudad de Logroño en Alicante. / Héctor Fuentes

Pero en los últimos minutos del primer acto, el Horneo Alicante recuperó su máxima ventaja gracias a Eduardo Escobedo, con dos dianas seguidas, y de nuevo a Parker, imparable, muy activo tanto en ataque como en defensa. De hecho, los alicantinos desaprovecharon hasta un lanzamiento de siete metros para aumentar su máxima distancia a los cuatro goles, 16-12, en el arranque del segundo tiempo.

La fuerza de Montoya

El equipo de Roi Sánchez mantuvo su inercia positiva y elevó su renta hasta los cinco goles. Uno del pivote Iván Montoya y otro más de Parker después de forzar una falta de ataque de Zaja mejoraron la ventaja local en los primeros compases del segundo acto (17-12, min.33). De nuevo, Logroño La Rioja tenía que ir a remolque estrellándose contra una defensa 6-0 de los alicantinos que se le atragantaba, obligando a Miguel Ángel Velasco a buscar soluciones parando el juego.

El receso no cambió el devenir del duelo. Montoya y Borragán seguían haciendo daño una y otra vez ante un Logroño La Rioja, siempre detrás en el electrónico , que trataba de recortar distancias subiendo su intensidad atrás. Un contragolpe de Oriol Zarzuela tras una gran parada de Cancio parecía dar alas a su equipo, pero el Horneo Alicante no perdió ni la calma ni el acierto (21-16, min.43).

Tres defensores del Dicorpebal Logroño La Rioja intentan frenar al pivote del Horneo Iván Montoya. / Héctor Fuentes

Con el paso de los minutos, y con el Logroño La Rioja incapaz de hacer uso de su superioridad numérica tras la exclusión de Borragán por dos minutos, Velasco volvió a parar el partido para buscar la reacción definitiva de su equipo con poco más de diez minutos por jugar.

Tensión final

Esta vez, el tiempo muerto sí fue más efectivo. Los goles de Pergel, Lombardi y Aitor García firmaron un parcial de 0-3 que empezó a hacer dudar al Horneo (25-23, min.52) y ahora, el que tuvo que parar el partido fue el técnico de los alicantinos, Roi Sánchez.

Ya en los últimos cinco minutos, y con un solo gol de diferencia (27-26), el Horneo Alicante trató de jugar con el reloj, estirando los ataques, apurando las transiciones, pero la presión y las intervenciones de Cancio aumentaron sus nervios. En ese contexto, parecía que la experiencia de los riojanos se iba a poner, pero justo en su oportunidad para empatar perdió un balón que el pivote Iván Montoya, con una recepción mágica a una mano asistido por Javier Borragán (Fernández, en la camiseta) transformó en un tanto fundamental para su equipo (28-26) a falta de 3 minutos.

Presa de la urgencia, el equipo riojano perdió un balón más y hasta erró un lanzamiento a portería vacía. Aun así, un gol de Lombardi le permitió soñar con el empate hasta el final. Un error en un cambio de los alicantinos abrió todavía más esa opción; sin embargo, de nuevo la excelente defensa alicantina frenó a la primera línea riojana, robó, Montoya corrió, envió la bola a la red por décima vez y le dio a los de Roi Sánchez una victoria importante, la primera frente a los rivales de la parte noble en su regreso a la Asobal, que le deja en la novena plaza, con 16 puntos, cinco por encima del descenso... que es la verdadera batalla de un Horneo que camina firme tras el cambio en el banquillo pese a la poca presencia en cancha de uno de sus grandes valores ofensivos, Ander Torriko.