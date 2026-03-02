Alicante conmemora los 55 años del Obras del Puerto, semilla del balonmano de élite

El Ayuntamiento de Alicante se sumó el domingo al tributo que el Horneo brindó sobre el parqué del Pitiu Rochel a la plantilla que, en la temporada 1970-1971, consiguió el ascenso a la División de Honor de balonmano, la máxima categoría nacional cuando todavía no se había fundado la actual Liga Asobal.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, acompañó al presidente y fundador del Horneo, Pepe Sánchez, su heredero deportivo en la ciudad, y ambos fueron saludando individualmente, en el centro de la cancha, bajo el aplauso de la grada, a los ocho integrantes de aquel histórico plantel que, después, vibró con la victoria inapelable del conjunto de Roi Sánchez sobre el Ciudad de Logroño (31-29), tercer clasificado de la liga, un resultado que hace crecer las opciones de permanencia en la Asobal de los alicantinos en su regreso a la élite.

En el acto, se subrayó el hecho de que Obras del Puerto, ahora que se cumplen 55 años de su gran hito, "puso la semilla para que Alicante se haya convertido, a través de la historia, en tierra de balonmano y que, por eso, este próximo mes de junio albergue la fase final de la Copa del Rey". Los jugadores presentes en el Pitiu de aquel equipo campeón, Bartolomé 'Chato' Hernández, Laureano García, Manolo López, Manolo Santamaría, Antonio Espasa, Santiago 'Sani' Candela, Octavio Arraez, Ramón Castellón, y Jorge Araez recibieron una camiseta conmemorativa y una bufanda del Horneo Alicante que también harán llegar a José Luis Soriano 'Poli', que no pudo estar junto a sus compañeros en el acto.

La historia

La temporada 70-71 fue la cuarta temporada del Obras del Puerto en Primera División (segunda categoría nacional). El club hizo una clara apuesta por ascender y fichó a algunos jugadores destacados de la provincia. Entre ellos, Poli, Mirete, Arráez o Castaño. El equipo ganó todos los partidos del Grupo III. Quedó primero en la fase de ascenso para ascender a División de Honor después de vencer al Helios Zaragoza (28-16). Con el ascenso ya conseguido disputó la final de Primera División frente al Lasalle, de Bilbao, en Granollers. El ascenso permite jugar la, entonces, Copa del Generalísimo. Es eliminado en octavos de final por el Fútbol Club Barcelona.

La temporada de la División de Honor no la pueden jugar en la pista del Obras del Puerto, al no estar cubierta. Así, se tiene que habilita un hangar en el antiguo aeródromo de Rabasa, financiado por la constructora Compañía Alicantina de Promociones Inmobiliarias S. A. (Calpisa).

La siguiente campaña, después de que la Federación impidiera disputar sus partidos en ese hangar, tiene que jugar en pabellones de Alcoy y Elda antes de regresar a Alicante, al recién inaugurado Pabellón Central, años más tarde rebautizado como Pitiu Rochel, y ya únicamente como Calpisa en calidad de empresa patrocinadora. El primer partido en el recién inaugurado pabellón enfrentó al Calpisa y al F. C. Barcelona, en una eliminatoria de la Copa del Generalísimo.