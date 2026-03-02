La Copa San Pedro da el pistoletazo inicial a su nueva etapa

Con la Villa Universitaria de San Vicente del Raspeig como sede, la Copa San Pedro ha presentado el arranque de una nueva etapa. El torneo de fútbol amateur más antiguo de Europa, bajo el lema "Renace la Copa, regresa la historia", afronta un ciclo donde el objetivo es claro, devolver el campeonato al lugar que se merece.

La Copa San Pedro pasará a ser organizado por la academia de fútbol profesional y escuela de alto rendimiento Acatec y en esta nueva fase de profesionalización estructural, son muchas las novedades que presentará en su edición número 78. Cada equipo podrá incluir un nombre comercial con el objetivo de potenciar sus objetivos y contará con un máximo de 24 fichas. Un jugador que haya fichado por un equipo no podrá hacerlo por otro si ha jugado un mínimo de tres partidos.

De izquierda a derecha; Ángel Linares, Ricardo Bernabeu y Gaspar Campillo. / Acatec

Paralelamente, la inscripción incluirá seguro individual por cada jugador, arbitraje, balones, instalaciones y sorpresas que se irán desvelando más adelante. Durante cada partido, los equipos podrán contar con una convocatoria de 18 jugadores con un máximo de siete cambios con tres ventanas sin contar el descanso. En el caso de que dos equipos igualen a puntos al terminar la primera fase se valorarán los goles a favor, una decisión tomada con el objetivo de fomentar el fútbol ofensivo. La final de la provincia se celebrará en una sede única y a un solo partido, al igual que la final de la capital.

"Vamos a hacer grupos por cercanía para abaratar costes, la idea de la organización es ilusionar no solo a la capital, también a la provincia. Además del premio en metálico para el campeón y el subcampeón, vamos a ofrecer recompensas en especie", explicaba Gaspar Campillo, mánager general de Acatec. Además, desveló que el mejor jugador del torneo, el portero menos goleado, el máximo goleador, el jugador más joven, el equipo con mayor "fair play" y la mejor afición también recibirán premios. Estos galardones serán concedidos por un comité organizador formado por personas relacionadas con la Copa San Pedro. Como última novedad, el sorteo se podrá seguir en directo a través de las redes sociales del torneo.

Declaración de intenciones

Durante la presentación se ha llevado a cabo la proyección de un video que ha sido usado como una declaración de intenciones. En él se repasaba la historia del trofeo con imágenes de archivo. Otra revolución en lo que respecta a la Copa San Pedro se encuentra en la nueva página web. Desde Acatec se creía que uno de los pilares estratégicos era crear un nuevo sistema digital, uno que no solo sea una página informativa, sino mucho más.

Durante el acto también se ha presentado el nuevo dosier de patrocinio en el que cada patrocinador tendrá visibilidad medible y estratégica. También se ha lanzado el concurso público del cartel oficial de la Copa San Pedro en el que se hace un llamamiento a diseñadores, estudiantes, creativos y escuelas de arte.

Durante la presentación ha comparecido Ángel Linares, el CEO de Acatec. En su declaración se ha mostrado entusiasmado con la nueva etapa, comentando que el objetivo es aportar estructura, metodología y estabilidad. "Nuestro compromiso con la Copa San Pedro se basa en tres pilares fundamentales, que son una organización rigurosa, transparencia institucional y crecimiento sostenible. No buscamos una edición puntual brillante, buscamos consolidar un modelo que crezca año tras año. La Copa San Pedro forma parte del patrimonio colectivo de nuestra ciudad y provincia. Hoy iniciamos una nueva etapa, una de profesionalización y orden".

"En la última década perdimos la potencia del torneo" Manuel Villar — Concejal de Deportes de Alicante

Manuel Villar, concejal de Deportes de Alicante ha destacado lo siguiente. "En la última década perdimos la potencia del torneo y en el momento en el que la copa bajó su repercusión en la ciudad hubo gente que la adoptó. Me alegro mucho que se haya dado un salto de calidad. Vamos a volver a ver a la Copa San Pedro como se merece, desde el ayuntamiento vamos a poner todos los medios que estén a nuestro alcance. Estoy convencido de que este año va a ser espectacular".

Por otro lado, Rafael Rodríguez de Gea, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva, destacó la importancia histórica del campeonato en el ecosistema deportivo provincial y valoró positivamente el salto organizativo. Adriana Vico, Bellea del Foc, también ha estado presente en la presentación y ha calificado como "un honor" poder estar en la presentación.