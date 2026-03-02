San Vicente del Raspeig vibra con el Campeonato de España de Taekwondo

Más de 4.000 personas han seguido a lo largo del fin de semana la celebración del Campeonato de España de Taekwondo en las categorías cadete y júnior, celebrado en el pabellón polideportivo El Sequet. El torneo, que reunió a cientos de competidores de todo el país, ha confirmado a San Vicente como una sede consolidada para eventos deportivos de alto nivel.

Durante las dos jornadas de competición, el público local y visitantes disfrutaron de combates de gran intensidad y calidad técnica, con aforo completo en las gradas del pabellón.

El evento, organizado con el respaldo institucional del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y la Real Federación Española de Taekwondo, contó con una amplia participación de deportistas de diferentes clubes de toda España en las categorías cadete y junior, apoyados por técnicos, árbitros, familiares y aficionados.

Celebración del Campeonato de España de Taekwondo en San Vicente del Raspeig. / INFORMACIÓN

La afluencia de público durante todo el fin de semana no solo llenó las gradas del pabellón, sino que generó un impacto positivo en la actividad hostelera y comercial del municipio, reforzando la proyección exterior de San Vicente como ciudad dinámica y preparada para albergar grandes eventos.

Sanvicenteros campeones

La representación local estuvo a la altura de las expectativas, con excelentes resultados en el medallero: Daniel Rico, medalla de bronce; María Herráiz, medalla de bronce; Itziar García, campeona de España; e Iñaki López, campeón de España. Unos resultados que refuerzan la proyección de los talentos deportivos de San Vicente en competiciones nacionales.

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, ha manifestado que, "la celebración de este Campeonato de España ha sido un rotundo éxito organizativo y de participación. San Vicente confirma, una vez más, que cuenta con las instalaciones, los servicios y la implicación social necesarios para acoger eventos deportivos de primer nivel, con un impacto positivo para la ciudad".

Campeonato de España de Taekwondo cadete y júnior en San Vicente del Raspeig. / INFORMACIÓN

Por su parte, el edil de Deportes, Ricardo Bernabéu, ha señalado que, "la celebración de este Campeonato de España consolida a San Vicente como sede de eventos deportivos de nivel. No solo organizamos competiciones, sino que generamos ciudad a través del deporte. Además, ver a nuestros deportistas subir al podio, con dos campeones de España y dos medallas de bronce, es el mejor reflejo del trabajo que se realiza durante todo el año”.

Noticias relacionadas

La celebración de este Campeonato de España, subrayan desde el Consistorio, refuerza el modelo de ciudad que apuesta por el deporte como herramienta de cohesión social, formación en valores y dinamización económica. Con este nuevo éxito organizativo, San Vicente del Raspeig continúa afianzando su presencia en el calendario deportivo nacional y proyectando una imagen de municipio activo, preparado y con visión de futuro.