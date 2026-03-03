Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuso y Almeida presentan los Laureus 2026: Alcaraz, Aitana Bonmatí, Márquez, Kilian Jornet, Dembélé y el PSG, nominados

Los candidatos a las distinciones, cuya gala se celebrará en Madrid el 20 de abril, incluyen también nombres como el atleta Mondo Duplantis, el ciclista Tadej Pogacar o el tenista Jannik Sinner, además del equipo europeo de la Ryder Cup de Golf

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la presentación de los nominados a los Premios Laureus.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la presentación de los nominados a los Premios Laureus. / Carlos Luján / Europa Press

Daniel Gómez Alonso

La Real Casa de Correos de Madrid ha acogido este martes la presentación de la gala de los Premios Laureus 2026, que se celebrará en Madrid el próximo 20 de abril. Los españoles Carlos Alcaraz, Aitana BonmatíMarc Márquez y Kilian Jornet, junto al futbolista francés Ousmane Dembélé, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y el club de fútbol PSG figuran entre los finalistas de los Premios Laureus 2026, que se entregarán en Madrid, por tercera vez consecutiva, el próximo 20 de abril.

Los candidatos a las distinciones incluyen también nombres como el atleta Mondo Duplantis, el ciclista Tadej Pogacar o el tenista Jannik Sinner, además del equipo europeo de la Ryder Cup de Golf, el tenista brasileño Joao Fonseca, el ciclista colombiano Egan Bernal, la atleta venezolana Yulimar Rojas y en el apartado paralímpico el nadador brasileño Gabriel Araújo y la atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez

