El Barça incrementa su límite salarial en 81 millones de euros tras su regreso al Camp Nou

El FC Barcelona recupera oxígeno financiero. LaLiga ha ofrecido este martes una actualización de los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de los equipos de Primera y Segunda División tras el mercado de invierno, con excelentes noticias para la entidad azulgrana. De los 351 millones que figuraban en su cuenta en el mes de septiembre, pasa a 432. Un incremento de 81 millones de euros en su margen para fichar e inscribir futbolistas, que en términos relativos equivale a un 23%.

Límites salariales de LaLiga a marzo de 2026. / LALIGA

Esta mejora en su límite salarial, sin embargo, no es suficiente para que el Barça regrese a la conocidad como Regla 1:1. Es decir, sigue sin poder operar con libertad en el mercado de fichajes y sigue necesitando desprenderse de activos para poder inscribir nuevos futbolistas. Ahora, sin embargo, se encuentra mucho más cerca de recuperar la normalidad. Según las cuentas anuales aprobadas en otoño por la Asamblea azulgrana, el Barça presupuestó un consumo de 464 millones de euros de límite salarial, apenas 32 más del límite real que le concede LaLiga.

La cifra, al alza tras la vuelta a casa

La mejoría de la situación económica del Barça coincide con el regreso del primer equipo masculino al Camp Nou, tras más de dos temporadas en el exilio de Montjuïc. Un regreso a casa que le ha permitido empezar a contabilizar los ingresos derivados de la utilización del estadio, todavía a medio gas en cuanto a capacidad y servicios adicionales (palcos VIP, merchandising, eventos comerciales...).

No obstante, la cuenta no es tan sencilla como generar 32 millones de euros más en ingresos, puesto que el Barça ha utilizado anticipos para poder cubrir bajas por lesión. Los infortunios de Ter Stegen y Christensen fueron utilizados para firmar a Joan Garcia y Cancelo, por cantidades que el club deberá 'devolver' en futuros mercados.

El Barça todavía se encuentra lejísimos de un Real Madrid que mantiene en marzo los 761 millones de euros de los que disponía en septiembre. El Girona y el Espanyol han recibido sendas actualizaciones al alza residuales, de alrededor de un millón de euros. Los otros dos cambios sustanciales los protagonizan el Levante y el Getafe, que ven reducidos sus límites salariales en más de 15 millones de euros.