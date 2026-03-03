Joaquín Rocamora, ante su debut como seleccionador: "No queremos ser nórdicas, somos españolas"

"No queremos ser nórdicas, somos latinas. Somos españolas y jugamos de una manera particular", recalcó el nuevo seleccionador español, Joaquín Rocamora, que debutará este miércoles (18:00) en Viena ante Austria al frente de las Guerreras.

Un duelo que el conjunto español afrontará con apenas un par de entrenamientos bajo la dirección de Rocamora, el hasta ahora técnico de la selección júnior, que sustituyó el pasado 30 de enero a Ambros Martín en el banquillo del equipo nacional absoluto.

Joaquín Rocamora, durante un partido del Atticgo Elche. / Matías Segarra

Escaso tiempo en el que Joaquín Rocamora, que compaginará hasta el final de la presente campaña el cargo de seleccionador con el de entrenador el Atticgo Elche, se ha centrado, por encima de cuestiones tácticas, en transmitir los principios sobre los que quiere que se asiente el juego de la selección.

"Tenemos que ser conscientes de quienes somos y entender que nuestra manera de jugar conlleva un riesgo y me gustaría, en ese sentido, que fuéramos un equipo valiente, que aceptemos el error como una parte del juego, que no nos haga daño", señaló Rocamora en declaraciones a la agencia EFE.

A este respecto, el nuevo preparador de las Guerreras prefiere enfocarse en potenciar los puntos fuertes del equipo español que en lamentarse por las carencias del combinado nacional.

"Nos podríamos regocijar o volver a repetir que no tenemos el lanzamiento exterior que tienen otros o que no tenemos la capacidad de pase de las nórdicas, pero es que nosotras no queremos ser nórdicas, somos latinas, somos españolas y jugamos de una manera particular", aseguró Rocamora.

Una manera propia de entender el balonmano con la que quiere que España sea la "protagonista" de los partidos, empezando por el doble enfrentamiento que disputará esta semana con Austria, valedero para la fase de clasificación para el próximo Europeo.

"Queremos ser protagonistas tengamos o no el balón, que sean los contrarios los que tengan que adaptarse a nuestra forma de jugar", insistió Joaquín Rocamora.

Tomar la iniciativa desde la defensa

Un protagonismo que debe partir desde la defensa, en la que el nuevo seleccionador quiere que las Guerreras exploten al máximo su "capacidad táctica" para manejar distintos sistemas defensivos.

Joaquín Rocamora, santo y seña del equipo de balonmano Atticgo / XAVIER SOLANAS

"Tenemos jugadoras con una gran capacidad táctica a nivel defensivo y debemos aprovecharlo para hacer que los partidos sean vivos, que no sean planos, proponer distintos escenarios a los que les cueste adaptarse a los rivales", explicó Rocamora.

En ese sentido, el técnico español considera fundamental la posibilidad de alternar distintas defensas no sólo ya a lo largo del partido, sino dentro de un mismo ataque.

"Podemos iniciar una acción defensiva en un 6-0 y de repente estar en 4-2 o en un 5-1, por eso más que de sistemas me gusta hablar de modelos, de tomar la iniciativa, que los rivales al analizarnos tengan siempre que preguntarse si harán esto o no", indicó.

Continuidad con el bloque mundialista

Para ello el preparador español, al menos en esta primera convocatoria, confiará en un bloque prácticamente similar al que disputó el pasado mes de diciembre el Mundial de Países Bajos y Alemania en el que las Guerreras concluyeron en decimocuarta posición.

De hecho, de las dieciocho jugadoras que participaron en la cita mundialista trece repetirán en los dos encuentros que España disputará con Austria este miércoles (18:00) en Viena y el próximo sábado (19:30) en la localidad gaditana de Algeciras.

"El punto de inflexión debe partir de las jugadoras que han estado en los últimos grandes campeonatos. Tenemos muchas jugadoras que no llegan a los 25 o 26 años, en cierto modo lo que le falta al equipo es veteranía", dijo Rocamora.

Entre las novedades destacan el retorno de la pivote Eli Cesáreo, que no disputaba un partido con el equipo nacional desde el Europeo del año 2024, así como la portera Maddi Alla, que jugó su último encuentro con las Guerreras en el Campeonato de Europa de 2022.

El peligro austríaco tiene un nombre: Johanna Reichert

Mimbres con los que la selección española, que cuenta hasta el momento por victorias sus encuentros de la fase de clasificación, tratará de certificar su pase matemático a la cita continental que se disputará el próximo mes de diciembre en Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Turquía.

Para ello, las Guerreras deberán doblegar tanto en Viena como en Algeciras a un conjunto austríaco reforzado por el retorno de la lateral izquierdo Johanna Reichert, segunda máxima goleadora de la Bundesliga alemana, tras recuperarse de la lesión en un pie que le obligó a perderse el Mundial.

"Austria recupera para estos partidos está en Johanna Reichert, una jugadora a la que se le caen los goles y que seguro que va a consumir cerca de veinte posesiones, por lo que tendremos que estar muy atentos para controlar en profundidad a su primera línea", advirtió Rocamora.

Pero Reichert no será el único peligro del conjunto austríaco, que podrá contar finalmente con la lateral Katarina Pandza, jugadora del Podravka croata, todo un clásico del balonmano continental, tras recuperarse a tiempo de la lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de noviembre.