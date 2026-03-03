El Real Club de Regatas de Alicante celebra una edición histórica de la XXI Regata Cristo del Mar

El Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) ha acogido dos competiciones de remo con gran éxito de participación. Se trata de la XXI Regata Cristo del Mar, una de las grandes citas de remo del club, que reunió a 700 participantes, y de la VII Liga SUMA de Banco Fijo, en la que compitieron 77 llaüts.

Las dos pruebas tuvieron lugar el pasado domingo en una jornada deportiva en el Real Club de Regatas marcada por el buen ambiente y el compañerismo entre los diferentes clubes que competían.

Al coincidir en el mismo día la XXI Regata Cristo del Mar y la VII Liga SUMA de Banco Fijo, los remeros ofrecieron un auténtico espectáculo en el mar, algo que hizo que acaparan la atención del público, al sucederse a lo largo del día diferentes carreras muy disputadas en todas las categorías y con un alto nivel competitivo.

Tras la competición, el momento más emotivo de la jornada deportiva fue la entrega del Trofeo Cristo del Mar que ganó el equipo del Real Club de Regatas de Alicante. Con el éxito de los remeros del RCRA y una participación histórica, la Regata Cristo del Mar se consolida como una de las competiciones de referencia del club.

Los vocales de remo y piragüismo, Ricardo Nutz y Victoria Redondo, han afirmado que “organizar estas regatas supone un gran reto y un esfuerzo enorme, que se vieron recompensados tanto con el cumplimiento del horario previsto como por los resultados del club”.

Remeros en las instalaciones del RCRA / INFORMACIÓN

“Recibir a 700 deportistas de la Comunidad Valenciana, como de otros puntos de España es un motivo de orgullo, y estas regatas nos permiten visibilizar y promover el deporte del remo, mostrando la pasión y el nivel de nuestros deportistas”.