Juan Ayuso busca hacer pleno en la París-Niza

Año nuevo, equipo nuevo. La llegada al Lidl Trek ha sentado de maravilla a Juan Ayuso. El ciclista español comenzaba el año ganando la vuelta al Algarve en su primera prueba con el equipo alemán. Su próximo reto le lleva hasta Francia. El catalán competirá en la París-Niza, donde se medirá como líder de su equipo a ciclistas de la talla de Jonas Vingegaard. Ayuso busca en esta competición, mantener su récord perfecto desde su cambio de equipo y demostrar su valía ante, por primera vez, un rival de renombre mundial como el del Visma.

El danés debuta este año, seis meses después de su victoria en La Vuelta a España. El ciclista del equipo Visma participó en la edición del año pasado llegando a ganar una de las etapas, pero una caída en la quinta etapa le provocó una conmoción cerebral que le obligaba a abandonar la prueba francesa.

La competición dará comienzo el próximo 8 de marzo y continuará con etapas diarias hasta el día 15. La primera, de Acheres a Carrieres-sous-Poissy, tiene un recorrido de 171 kilómetros y tres puertos de tercera categoría. A esta le seguirá una muy similar, pero de más duración. La segunda jornada transcurrirá de Épône a Montargis y tendrá una distancia de 187 kilómetros y, de nuevo, tres puertos de tercera categoría.

La tercera etapa cambiará la dinámica, ya que se trata de una contrarreloj individual y relativamente llana de 23 kilómetros y medio junto al río Loira. El cuarto día devolverá a los ciclistas a la montaña. Comenzando en Bourges y tras superar 195 kilómetros, la jornada terminará con un puerto de primera categoría en el pueblo de Uchon. La siguiente parte recorrerá la ribera del río Ródano durante 205 kilómetros con dos puertos de tercera y segunda categoría y uno de primera cerca del final.

Encarando el final de la competición, los ciclistas recorrerán 179 kilómetros de Barbentane hasta Apt, atravesando, como en la etapa anterior, dos puertos de tercera y dos de segunda categoría. Con los corredores ya en Niza, la carrera se dirigirá hacia Auron donde, después de 138 kilómetros, coronarán un puerto de primera categoría.

Para finalizar, el evento se quedará en la ciudad nicense, donde recorrerán 145 kilómetros, coronando el Col de la Porte, Châteauneuf-Villevieille y el Côte du Linguador, tres puertos de primera categoría.